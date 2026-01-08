Τέλος χρόνου για τα μπλόκα, αρχίζουν πρόστιμα και κυρώσεις

Της Δώρας Αντωνίου

«Τα μέτρα είναι αυτά και δεν υπάρχει περιθώριο για κάτι παραπάνω». Αυτό διεμήνυσε χθες σε όλους τους τόνους η κυβέρνηση προς τους αγρότες που παραμένουν στα μπλόκα, ενώ παράλληλα έστειλε σαφή μηνύματα ότι δεν μπορεί να παραταθεί περαιτέρω η παρεμπόδιση της κυκλοφορίας των οχημάτων και οι αποκλεισμοί των δρόμων και ότι οι κινητοποιήσεις θα αντιμετωπιστούν εφεξής με διαφορετικό τρόπο.

Η κυβέρνηση υιοθετεί πιο σκληρή γραμμή απέναντι στους αγρότες, παραπέμποντας στο σύνολο της κοινωνίας που πλήττεται από τις κινητοποιήσεις και ξεκαθαρίζοντας ότι με τα μέτρα που εξειδικεύθηκαν και παρουσιάστηκαν χθες έγινε ό,τι μπορούσε για να ικανοποιηθούν όποια από τα αιτήματα ήταν εφικτό.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, στην παρουσίαση των μέτρων κάλεσε τους αγρότες να κατανοήσουν ότι τα περιθώρια που υπάρχουν για παροχές είναι πολύ συγκεκριμένα κυρίως λόγω του ευρωπαϊκού πλαισίου, ενώ πρόσθεσε ότι οι πόρτες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης παραμένουν ανοιχτές για τους αγρότες και τους αγροτοσυνδικαλιστές, προκειμένου να συζητηθούν διαρθρωτικά ζητήματα, θέματα που σχετίζονται με τη νέα ΚΑΠ, κ.λπ..

Από την κυβέρνηση καθιστούν σαφές ότι ενώ η πρόσκληση για διάλογο ισχύει, δεν αφορά η όποια συζήτηση τα μέτρα που ανακοινώθηκαν ή πιθανά πρόσθετα μέτρα τώρα. «Από σήμερα, μετά τις σημερινές ανακοινώσεις και σε συνέχεια των πληρωμών και με δεδομένο ότι υπάρχει διάθεση για διάλογο για τα επόμενα χρόνια, για τις επόμενες διεκδικήσεις, για όσα παραπάνω μπορούμε να δώσουμε, κάθε μέρα που συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις είναι ιδιαιτέρως προβληματική για το υπόλοιπο της κοινωνίας, για τις λειτουργίες του κράτους» τόνισε χθες τικά ο Παύλος Μαρινάκης (MEGA).

Κυβερνητικές πηγές διευκρινίζουν, επίσης, ότι δεν υπάρχει πλέον προοπτική διαλόγου με τον πρωθυπουργό, παρά μόνο αν υπάρξει εκπροσώπηση όλων των μπλόκων, καθώς και ότι η οποία συζήτηση δεν αφορά τα μέτρα που αποφασίστηκαν για τωρα. Ως προς αυτό το σκέλος, ότι δηλαδή τα περιθώρια που υπήρχαν έχουν εξαντληθεί, είναι απόλυτα σαφής η τοποθέτηση των κυβερνητικών στελεχών.

Παράλληλα, από την κυβέρνηση δίνεται έμφαση στην επισήμανση ότι από τις κινητοποιήσεις έχουν προκληθεί σημαντικά προβλήματα και ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί πλέον να παραμείνει αμέτοχος παρατηρητής σε όλα αυτά. «Δεν μπορεί να επιτρέψει το κράτος, έχουμε δείξει πάνω από πολλή ανοχή, το λέω ξανά και ξανά, να κοπεί η χώρα στα δύο» πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες.

Πρακτικά αυτό συνεπάγεται ότι ενεργοποιείται το λεγόμενο plan B για το οποίο έχει προϊδεάσει ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα η κυβέρνηση. Αυτό αφορά τη βεβαίωση προστίμων για μια σειρά από παραβάσεις που έχουν καταγραφεί. Τα πρόστιμα αναμένεται να αρχίσουν να καταλογίζονται διοικητικά, μέσω taxis και όχι με την παραδοσιακή μορφή των κλήσεων από την τροχαία.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες υπογράμμισε ότι και η Δικαιοσύνη οφείλει να κάνει τη δουλειά της, καθώς, όπως πρόσθεσε «Εδώ τελούνται σημαντικά ποινικά αδικήματα αναλόγως με τη διαβάθμιση σε βάρος της κοινωνίας, σε βάρος κρίσιμων λειτουργιών».

Πάντως, από την κυβέρνηση γίνεται απολύτως σαφές ότι έχει εξαντληθεί το όποιο περιθώριο. «Δεν υπάρχει περιθώριο για χάσιμο. Κάθε ώρα που χάνει ένας άνθρωπος για να πάει στη δουλειά του, στο σπίτι του, στο χωριό του, κάθε παιδί μικρό και κάθε οικογένεια που ταλαιπωρείται είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Άμεσα λοιπόν πρέπει να περάσουμε στην εφαρμογή ενός σχεδίου, το ξαναλέω πάντοτε επιχειρησιακά ορθού, χωρίς ακρότητες- το ξαναλέω γιατί το θέμα δεν είναι να «ρίξουμε νερό στο μύλο» της προβοκάτσιας που επενδύει κάποιος - ούτως ώστε να λυθεί αυτή η κατάσταση» υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης.

