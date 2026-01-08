Σήμερα, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Οσίου Αγάθωνος, Αγίου Ιουλιανού και μαρτύρων Βασίλισσας Κελσίου Αναστασίου και Αντωνίου, Οσίας Δομνίκης, Αγίας Παρθένας, Αγίου Γεωργίου Χοζεβίτη.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: Αγάθων, Βασίλισσα, Κέλσιος, Κέλσια, Κέλσα, Κέλση, Δομινίκη, Δομνίκα, Δομνίκη, Δομήνικος, Παρθένα, Έλσα, Έλση, Νένα

Ανατολή ήλιου: 07:41 - Δύση ήλιου: 17:22 - Διάρκεια ημέρας 9 ώρες και 41 λεπτά

Σελήνη 20 ημερών

Πηγή: skai.gr

