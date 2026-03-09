Κλειστά σχολεία στην Ήπειρο μετά τον σεισμό των 5,3 Ρίχτερ

Σε επιφυλακή είναι οι αρχές μετά τον σεισμό των 5,3 Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στη Θεσπρωτία, ενώ κλειστά είναι τα όλα σχολεία σήμερα, Δευτέρα, στους δήμους Ιωαννιτών και Ηγουμενίτσας μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι. Κλειστές θα είναι και όλες οι σχολικές μονάδες στους δήμους Φιλιατών και Σουλίου.

Στη σχετική ανακοίνωση, ο Δήμος Ιωαννιτών ενημερώνει ότι, λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, καθώς και της μετασεισμικής δραστηριότητας που παρατηρείται, αποφασίζεται για καθαρά προληπτικούς λόγους η αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων καθώς και των παιδικών σταθμών του Δήμου.

Η απόφαση ελήφθη με αποκλειστικό γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και συνολικά της σχολικής κοινότητας.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, κλιμάκια των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου, σε συνεργασία με το Τμήμα Ηπείρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες στα σχολικά κτίρια, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάστασή τους και να διασφαλιστεί η ασφαλής επαναλειτουργία τους.

