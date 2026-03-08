Ο σεισμός που σημειώθηκε σήμερα το πρωί έβγαλε κατοίκους των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας στους δρόμους, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμή να έχουν αναφερθεί ζημιές.

Ο περιφερειάρχης Ηπείρου αναφέρει με ανάρτησή του ότι υπάρχουν κάποιες καταπτώσεις μικρών βράχων στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα προς Ηγουμενίτσα. Ωστόσο, κάποιες περιοχές στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε Κέρκυρα, Λευκάδα, όλες τις περιοχές της Ηπείρου, ακόμα και μέχρι την Πάτρα.

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας σημείωσε ότι ουσιαστικά ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, κυρίως λόγω του μικρού εστιακού βάθους.

Εκτίμησε ότι είναι πολύ νωρίς για να πούμε αν ήταν ο κύριος σεισμός, ωστόσο τόνισε ότι υπάρχει φθίνουσα εκδήλωση σεισμικών δονήσεων στην περιοχή.

Ο κ. Λέκκας ανέφερε ότι δεν υπάρχει θέμα ανησυχίας και κάλεσε τους κατοίκους να τηρούν τις οδηγίες της γενικής γραμματείας πολιτικής προστασίας.

Σημειώνεται ότι η σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε στις 05:32 στη Θεσπρωτία, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών εκ μέρους των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 12 χιλιόμετρα ανατολικά της Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 13 χιλιόμετρα.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, καθώς και στα νησιά του Ιονίου.

