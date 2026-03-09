Λογαριασμός
Φωτιά σε διαμέρισμα στον Ταύρο - Ένας 50χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση (Βίντεο)

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, από το κτίριο απομακρύνθηκαν συνολικά δύο άτομα - Σε διαμέρισμα του 4ου ορόφου, στην οδό Μαραθώνος ξέσπασε η φωτιά

Ένας 50χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή, μετά από φωτιά που ξέσπασε στις 4:30 τα ξημερώματα σε διαμέρισμα του 4ου ορόφου, στην οδό Μαραθώνος, στην περιοχή του Ταύρου

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, από το κτίριο απομακρύνθηκαν συνολικά δύο άτομα. 

Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο. 

Πηγή: skai.gr

