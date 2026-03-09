Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 9 Μαρτίου

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 06:45 και δύση ήλιου στις 18:26 - Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 41 λεπτά

Εορτολόγιο

Σήμερα Δευτέρα 9 Μαρτίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων εν Σεβαστία.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

  • Αέτιος, Αέτης, Αετός, Αετίων, Αετίς, Αετίνα
  • Βιβιανός, Βιβιάνα, Βιβιανή, Βιβή, Βίβιαν
  • Ηλιανή, Ηλιάνα, Λιάνα, Ιλιάνα, Ηλιάννα, Ηλιανός, Ιλιάς
  • Λυσίμαχος, Λυσιμάχη
  • Ξάνθος, Ξάνθιος, Ξανθιάς, Ξανθούλιος, Ξανθούλης, Ξανθή, Ξανθούλα
  • Σεβηριανός, Σεβηριανή
  • Σμαράγδα, Σμαραγδένια, Σμαραγδή, Σμαράγδω, Σμαρούλα, Σμαρώ, Σμαραγδία, Σμαραγδούλα, Σμάρα, Σμάραγδος, Σμαράγδης, Σμαραγδένιος, Σμάρης
  • Φιλοκτήμων, Φιλοκτήμονας
  • Σαράντης, Σαράντος, Σαράντω, Σαραντούλα *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:45 - Δύση ήλιου: 18:26 - Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 41 λεπτά

Σελήνη 20.4 ημερών
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εορτολόγιο Γιορτή σήμερα ονόματα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark