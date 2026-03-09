Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 9 Μαρτίου

Σήμερα Δευτέρα 9 Μαρτίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων εν Σεβαστία.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Αέτιος, Αέτης, Αετός, Αετίων, Αετίς, Αετίνα

Βιβιανός, Βιβιάνα, Βιβιανή, Βιβή, Βίβιαν

Ηλιανή, Ηλιάνα, Λιάνα, Ιλιάνα, Ηλιάννα, Ηλιανός, Ιλιάς

Λυσίμαχος, Λυσιμάχη

Ξάνθος, Ξάνθιος, Ξανθιάς, Ξανθούλιος, Ξανθούλης, Ξανθή, Ξανθούλα

Σεβηριανός, Σεβηριανή

Σμαράγδα, Σμαραγδένια, Σμαραγδή, Σμαράγδω, Σμαρούλα, Σμαρώ, Σμαραγδία, Σμαραγδούλα, Σμάρα, Σμάραγδος, Σμαράγδης, Σμαραγδένιος, Σμάρης

Φιλοκτήμων, Φιλοκτήμονας

Σαράντης, Σαράντος, Σαράντω, Σαραντούλα *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:45 - Δύση ήλιου: 18:26 - Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 41 λεπτά

Σελήνη 20.4 ημερών



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.