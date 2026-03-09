Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν και σήμερα, Δευτέρα, οι οδηγοί στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου.

Συγκεκριμένα, τα δυσκολότερα σημεία είναι τα εξής: Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Βύρωνα, ανοδικός άξονας Αρδηττού - Βασ. Κωνσταντίνου, Αττικής Οδός προς το Αεροδρόμιο από τον κόμβο Φυλής προς τον κόμβο Κηφισίας, άνοδος Κηφισίας από το ύψος της Πανόρμου προς την Αγία Βαρβάρα, τα δύο ρεύματα Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Χαλκηδόνα και στις Λεωφ. Αθηνών και Σχιστού προς το σημείο συνάντησής τους στον Σκαραμαγκά.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Με την ενέργεια του ΗΡΩΝΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.