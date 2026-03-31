Κλειστά όλα τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Σαρωνικού για δύο ημέρες

Κλειστά θα είναι όλα τα σχολεία του Δήμου Σαρωνικού και οι παιδικοί σταθμοί για δύο ημέρες, μετά την έκδοση της απόφασης 657/2026 του Δημάρχου Σαρωνικού.

Για τις επόμενες δύο ημέρες, σύμφωνα με την απόφαση Α1216/2026 της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, με την οποία η Περιφέρεια Αττικής τίθεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, ο Δήμος Σαρωνικού περιλαμβάνεται στις περιοχές που, βάσει των έως τώρα προγνωστικών μοντέλων, αναμένεται να δεχθούν πολύ μεγάλες ποσότητες νερού.

Όπως προστίθεται ακόμη στην ίδια ανακοίνωση, η εκτίμηση για την κορύφωση των φαινομένων προσδιορίζεται από το μεσημέρι της Τετάρτης και μετά. Ωστόσο, καθώς ο ακριβής χρόνος ενδέχεται να μεταβληθεί, ο Δήμος αποφάσισε προληπτικά το κλείσιμο όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου, καθώς και το κλείσιμο των ΚΑΠΗ και των αθλητικών χώρων.

Ο μηχανισμός του Δήμου τίθεται σε 48ωρη επιφυλακή για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας.

Για οποιαδήποτε ανάγκη παροχής βοήθειας, μπορείτε να καλείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου, στο 15325.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.