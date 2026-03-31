Πατέρας Λυγγερίδη: Έχουν αντιληφθεί στη θύρα 7 ότι έφυγε άδικα ένα παλικάρι;

Την «έκρηξη» του πατέρα του Γιώργου Λυγγερίδη, προκάλεσε συνήγορος υπεράσπισης , όταν αναφέρθηκε στον γιο του, στο πλαίσιο της δίκης για τα επεισόδια που στοίχισαν τη ζωή στον άτυχο αστυνομικό στο κλειστό γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη», στου Ρέντη.

Ο Θανάσης Λυγγερίδης, ξέσπασε μέσα στο δικαστήριο όταν ο συνήγορος υπεράσπισης ανέφερε ότι ο Γιώργος θα ήθελε να αποδοθεί δικαιοσύνη.

«Το όνομα του παιδιού μου δεν θα το πιάνετε στο στόμα σας. Δεν είστε μαζί μου, είστε απέναντί μου. Ξέρετε ποιους υπερασπίζεστε; Τους φονιάδες του παιδιού μου υπερασπίζεστε»

«Εχουν αντιληφθεί ότι έχει φύγει ο γιος μου; Ένα παλικάρι άδικα, από την θύρα 7 το έχουν αντιληφθεί;», διερωτάται.

Στη δίκη κατέθεσε φίλαθλος ο οποίος επανέλαβε όσα είχε πει και κατά την προανάκριση, αφήνοντας υπόνοιες για έναν βασικό κατηγορούμενο.

«Πήγαμε μαζί με τον …… στο γήπεδο... Τον είδα λίγο πριν το τέλος του πρώτου σετ , να βγαίνει έξω από το γήπεδο. Είδα ένα τσούρμο περίπου πενήντα άτομα, δεν είμαι σίγουρος. Άρχισαν να βγαίνουν έξω. Κάποιοι φορούσαν κουκούλα. Ο φίλος μου επέστρεψε μετά από 20 λεπτά. Μού φάνηκε αναστατωμένος. Πληροφορηθήκαμε ότι γίνονταν επεισόδια. Δεν τον ρώτησα πού ήταν όσο έλειπε.»

«Δεν ανασκεύασε αυτά που είπε στην προανάκριση. Είναι η πρώτη φορά που μάρτυρας δίνει όσα είχε πει και στην προανάκριση», σχολίασε από την πλευρά της η μητέρα του άτυχου αστυνομικού, Ευγενία Λυγγερίδη.

Μάρτυρας κατέθεσε ότι ο πρόεδρος του ερασιτέχνη Ολυμπιακού, ο οποίος είναι κατηγορούμενος στη δίκη, βρισκόταν μέσα στο γήπεδο και μιλούσε με αστυνομικούς.

«Εχουν γίνει βανδαλισμοί μέσα στο γήπεδο, έχουν καεί πολλά από τα υλικά που φορούσαν οι κατηγορούμενοι, έκαψαν γάντια, σκουφιά, δεν αντιλήφθηκαν τίποτα μέσα στο γήπεδο; Την κινητικότητα;» διερωτάται η μητέρα του Γιώργου Λυγγερίδη.



«Όταν φεύγει ένας άνθρωπος με τόσο φρικτό θάνατο από χουλιγκάνους οποιοσδήποτε πρόεδρος οποιασήποτε ομάδας, τον θέλει στην ομάδα του; Αυτός είναι ο αθλητισμός; Αυτό εννοούμε αθλητισμό με θανάτους και χούλιγκανς;» αναρωτιέται από την πλευρά του και ο πατέρας του.

Στην κατάθεσή τους, κάποιοι, μάρτυρες φίλαθλοι στράφηκαν σε βάρος αστυνομικών λέγοντας ότι υπάρχουν ανακρίβειες στα όσα έχουν πει προανακριτικά.

Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων υπέβαλαν αίτημα στο δικαστήριο να μην εξεταστούν μάρτυρες αστυνομικοί, οι οποίοι πήγαν με συμβατικά αυτοκίνητα στα σπίτια των φιλάθλων και κατά την διαδρομή συζητούσαν μαζί τους μέσα στο αυτοκίνητο, καθώς μπορεί να θεωρηθούν άκυρες.

Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο.

Πηγή: skai.gr

