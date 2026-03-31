e-ΕΦΚΑ: Η παρουσίαση του αναβαθμισμένου Πληροφοριακού Σύστηματος

Πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα η ενημερωτική εκδήλωση του e-ΕΦΚΑ για το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.), στο πλαίσιο των δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του φορέα.

Ο διοικητής του φορέα, Δρ. Αλέξανδρος Βαρβέρης, παρουσίασε τις νέες ψηφιακές δυνατότητες του συστήματος και τα οφέλη που προσφέρει σε πολίτες, επιχειρήσεις και επαγγελματίες, δίνοντας έμφαση στην Ηλεκτρονική Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ).

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, «ο αναβαθμισμένος τρόπος εφαρμογής της ενισχύει την ακρίβεια και την αξιοπιστία των ασφαλιστικών δεδομένων, εξασφαλίζει έγκαιρη αποτύπωση των υποχρεώσεων, ενισχύει τη διαφάνεια και διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ εργοδοτών, λογιστών και υπηρεσιών του φορέα.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναδείχθηκε ο κομβικός ρόλος του νέου μητρώου εργοδοτών και του μητρώου οικοδομοτεχνικών έργων, τα οποία εντάσσονται στο νέο Ο.Π.Σ., ενοποιώντας τα επιμέρους πληροφοριακά συστήματα σε ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον, με πλήρη διαλειτουργικότητα και διασύνδεση με την ΑΑΔΕ, το ΓΕΜΗ και τα εθνικά μητρώα.

Μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών, ενιαίας ψηφιακής εικόνας και ηλεκτρονικής διαχείρισης δεδομένων και δικαιολογητικών, εξασφαλίζεται υψηλότερη ακρίβεια και συνέπεια στοιχείων, σημαντική μείωση της γραφειοκρατίας, ενίσχυση της διαφάνειας και ταχύτερη, αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση για επιχειρήσεις και επαγγελματίες».

Η εκδήλωση συγκέντρωσε εκπροσώπους τοπικών αρχών, επιμελητηρίων και επιχειρηματικών ενώσεων, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας του φορέα με την κοινωνία και τον επιχειρηματικό κόσμο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το νέο Ο.Π.Σ., χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ελλάδα 2.0», αποτελεί ένα ενιαίο, σύγχρονο και επεκτάσιμο πληροφοριακό σύστημα, που ενισχύει τον ψηφιακό μετασχηματισμό του e-ΕΦΚΑ και αναβαθμίζει ουσιαστικά τις υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, γράφοντας παράλληλα μια νέα σελίδα στην κοινωνική ασφάλιση.

Πηγή: skai.gr

