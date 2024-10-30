Την οριστική ανάκληση της αδείας του μπαρ στη λεωφόρο Βουλιαγμένης αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, κατά τη σημερινή συνεδρίαση. Πρόκειται για το κατάστημα όπου τη νύχτα του περασμένου Σαββάτου διασκέδαζαν ανήλικοι και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο λόγω κατανάλωσης αλκοόλ.

Κατά τη συζήτηση, ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Δημόσιων Κοινόχρηστων Χώρων Θωμάς Γεωργιάδης, ενημέρωσε το Σώμα πως λειτουργούν δύο καταστήματα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, με την πρώτη άδεια να δίνεται το 2020 και για τα δύο και πως το 2022 υπήρξε μια διορθωτική άδεια, για την τωρινή εταιρεία.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και μίλησε ο νομικός εκπρόσωπος του ιδιοκτήτη της επιχείρησης και επιχειρηματολόγησε για τους λόγους που δεν πρέπει να γίνει ανάκληση της αδείας.

Δούκας: «Θα ζητήσουμε νομοθετική παρέμβαση, ώστε η Δημοτική Αστυνομία να μπορεί να παρεμβαίνει άμεσα, όταν διαπιστώνεται έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο»

Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την 34η Συνεδρίαση, εγκρίθηκε σήμερα η εισήγηση της Δημοτικής Αρχής για οριστική ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του κλαμπ στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ανέφερε:

«Πήραμε μία ομόφωνη απόφαση και ευχαριστώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την υποστήριξη. Με αυτή την ενέργεια, στέλνουμε ένα ηχηρό μήνυμα απέναντι σε όσους παρανομούν. Και συνεχίζουμε με μία ακόμα σημαντική παρέμβαση. Θα στείλουμε μία επιστολή στην κυβέρνηση με την οποία θα ζητούμε να υπάρξει νομοθετική παρέμβαση, ώστε η Δημοτική Αστυνομία, να μπορεί να παρεμβαίνει άμεσα όταν διαπιστώνεται έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο».

Ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Δημοσίων Κοινοχρήστων Χώρων, Θωμάς Γεωργιάδης, υπογράμμισε:

«Διαπιστώσαμε, ότι είχε μεταβιβαστεί, παράτυπα και παράνομα, η άδεια, χωρίς να έχει κατατεθεί στην υπηρεσία το οτιδήποτε κατά παράβαση του άρθρου 80. Είναι ένα μείζον κοινωνικό πρόβλημα και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με διαφορετικό τρόπο. Χρειάζεται, επίσης, αυστηροποίηση των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος».

Σε εφαρμογή της απόφασης, το κατάστημα θα σφραγιστεί αύριο, 31 Οκτωβρίου, στις 10:00 π.μ., από αρμόδια συνεργεία της Δημοτικής Αρχής.

«Το παιδί μου ήταν αναίσθητο» δηλώνει στο skai.gr ο πατέρας της 15χρονης

Συγκλονίζει η μαρτυρία πατέρα 15χρονης μαθήτριας στον skai.gr η οποία μαζί με άλλους ανηλίκους κατέληξαν στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση υπερβολικής ποσότητας- πιθανόν και νοθευμένου - αλκοόλ σε πολύ γνωστό κλαμπ τα ξημερώματα στης Κυριακής.

«Ήμασταν πιο τυχεροί από τους άλλους γιατί δεν μπήκε στη ΜΕΘ» υποστηρίζει ο πατέρας της ανήλικης που περιγράφει αποκλειστικά τις δραματικές στιγμές που έζησε από τη στιγμή που ειδοποιήθηκε να παραλάβει το παιδί του σε λιπόθυμη κατάσταση από το γνωστό κλαμπ, μέχρι και τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

«Το παιδί μου ήταν αναίσθητο, τρόμαξα. Όταν έφτασα απ έξω και μου τη βγάλαν αγκαλιά το παιδί ήταν αναίσθητο, τρόμαξα τρελάθηκα. Ήταν με το κεφάλι πεσμένο κάτω δεν είχε τις αισθήσεις της. Της μίλαγα, τη χτύπαγα, της έριχνα χαστούκια, την έβρεξα, τίποτα δε συνερχόταν καθόλου»

Ο πατέρας που κυριολεκτικά έχασε τη γη κάτω από τα πόδια του βλέποντας την κόρη του σε αυτή την κατάσταση περιγράφει τις σκηνές πανικού που εκτυλίχτηκαν έξω από το γνωστό κλαμπ στη λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Πηγή: skai.gr

