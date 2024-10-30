Το κλείσιμο του νυχτερινού κλαμπ στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, που σέρβιρε αλκοόλ σε μαθητές, εισηγείται στο σημερινό δημοτικό συμβούλιο ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Αθηναίων τόνισε ότι η δημοτική αρχή εισηγείται το λουκέτο θα είναι οριστικό για την υπάρχουσα ιδιοκτησία.

«Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο και εκτάκτως εισηγούμαι εκτός ημερήσιας διάταξης στην Aρχή την οριστική ανάκληση της άδειας του συγκεκριμένου μπαρ. Υπάρχει σχετική εισήγηση. Μπορούμε να το κάνουμε. Θέλουμε να είναι ομόφωνη απόφαση και να προχωρήσουμε μετά αμέσως στη σφράγιση» διευκρίνισε ο κ. Δούκας και πρόσθεσε: «Υπάρχει μηνυτήρια αναφορά, υπάρχει δικογραφία. Τα μελετήσαμε όλα αυτά από το Σαββάτο μέχρι και χθες και ετοιμάσαμε μία εισήγηση, η οποία έχει αυτή την δυνατότητα: βασιζόμενοι στον νόμο και σε όλες τις προκείμενες διατάξεις, να μπορέσουμε με βάση τη δικογραφία που σχηματίστηκε να εισηγηθούμε την οριστική ανάκληση της άδειας».

Σημείωσε επίσης, ότι ο Δήμος δίνει άδειες, δεν ελέγχει, δεν έχει υπό την ευθύνη του την ιστορία που έχει να κάνει με τα αλκοολούχα ποτά, αλλά έχει κυρίως με την ηχορύπανση και τα τραπεζοκαθίσματα. «Όμως υπάρχει δικογραφία, υπάρχει μηνυτήρια αναφορά. Με βάση αυτά κινηθήκαμε και προχωρήσαμε στη συγκεκριμένη εισήγηση και αμέσως μετά θα προχωρήσουμε στη σφράγιση» σημείωσε.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων δήλωσε ότι δεν υπήρχαν επίσημες καταγγελίες για ποτά «μπόμπες» στο συγκεκριμένο μαγαζί τους 8-9 μήνες που είναι δήμαρχος. «Οφείλω όμως να πω ότι 300 άτομα, τόσα πολλά σχολεία να βρεθούν σε ένα μαγαζί με ποτά Σάββατο βράδυ, όλο αυτό δείχνει ένα πολύ μεγάλο μπέρδεμα και νομίζω χρειάζεται νομοθετική παρέμβαση. Διότι τι δουλειά έχουν 300 άτομα και τόσα σχολεία σε ένα μαγαζί που υπάρχει πάνω στα τραπέζια αλκοόλ; Είναι έκθεση σε κίνδυνο για ανήλικα παιδιά».

Κλείνοντας ο κ. Δούκας επανέλαβε ότι θα γίνει επίσημα σφράγιση και οριστική ανάκληση μετά την απόφαση τη σημερινή. Η διαδικασία αυτή αναμένεται αύριο Πέμπτη.

Πηγή: skai.gr

