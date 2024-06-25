Στη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας για την ανάπτυξη αστικών χώρων στην Αθήνα και στην περιφέρεια προχώρησαν η Πειραιώς και η εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων Dimand, όπως ανακοινώθηκε την Τρίτη σε κοινή συνέντευξη Τύπου.

Η εν λόγω συνεργασία αφορά αρχικά στην υλοποίηση τεσσάρων έργων ανάπτυξης ακινήτων, με ενσωμάτωση πράσινων χαρακτηριστικών, εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών και αρχών βιωσιμότητας. Σηματοδοτεί με αυτόν τον τρόπο μια νέα εποχή στον τομέα της αξιοποίησης και διαχείρισης ακίνητων στη χώρα μας, καθώς αναμένεται να εισάγει καινοτόμες λύσεις στον τομέα της αστικής ανάπτυξης και να ενισχύσει την οικονομική πρόοδο.



Ο κ. Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς ανέφερε ότι «Η συνεργασία με τη Dimand αντιπροσωπεύει το κοινό μας όραμα για τη δημιουργία βιώσιμων και καινοτόμων αστικών χώρων που ενισχύουν την ποιότητα ζωής και συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία αξίας των τοπικών κοινωνιών, ενώ συνάδει παράλληλα με τις αξίες και τη μακροπρόθεσμη στρατηγική μας. Μέσω της συνεργασίας αυτής, ο Όμιλος Πειραιώς, αξιοποιώντας την ισχυρή τεχνογνωσία της Dimand, ενισχύει τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του υπό το πρίσμα της αξιοποίησης του real estate και της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής».



Ο κ. Δημήτρης Ανδριόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος της Dimand σημείωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη νέα μας στρατηγική συνεργασία με την Πειραιώς, με την οποία προσβλέπουμε στη δημιουργία οικονομικής υπεραξίας με θετικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Η επίδραση των έργων στην αστική ανάπλαση των επιμέρους περιοχών είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τόσο στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, όσο και στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης και το Λαύριο, διαμορφώνεται ήδη και θα συνεχιστεί σε συνδυασμό με άλλες αναπτύξεις και δράσεις η μεταμόρφωση των πόλεων.»

Ποια είναι τα 4 έργα

Ειδικότερα τα τέσσερα έργα αφορούν:

1. Στη στέγαση κεντρικών διοικητικών μονάδων της Πειραιώς σε ακίνητο επί της οδού Κοραή 4, το οποίο θα ανακαινισθεί με επιμέλεια της Dimand με βάση τις πλέον σύγχρονες κτηριακές προδιαγραφές. Το συνολικό εμβαδό του αγγίζει τα 15.000 τ.μ., από τα οποία άνω των 9.000 τ.μ. θα διατεθούν για την εγκατάσταση γραφείων της Τράπεζας. Επιπλέον, 3.000 τ.μ. θα διατεθούν σε καταστήματα λιανικού εμπορίου και εστίασης στη στοά «Κοραή», δημιουργώντας ένα νέο κόμβο εμπορικής και ψυχαγωγικής δραστηριότητας στο κέντρο της Αθήνας. Το σχέδιο περιλαμβάνει την ανάδειξη του διατηρητέου κινηματογράφου ΑΣΤΥ και του χώρου ιστορικής μνήμης της Kommandatur της περιόδου 1941- 44. Η Πειραιώς θα αναθέσει στην Dimand την ανάπλαση του εν λόγω ακινήτου επί τη βάσει συμφωνημένων ειδικών προδιαγραφών που περιλαμβάνουν πιστοποίηση βιώσιμων κτηρίων LEED Gold.

2. Στην ανάπλαση του βιομηχανικού συγκροτήματος ΦΙΞ στη Θεσσαλονίκη. Η αξιοποίηση αυτού του εμβληματικού ακινήτου, θα συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη και αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής και αντανακλά την επιδίωξη της Πειραιώς να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της οικονομίας της Θεσσαλονίκης. Η Πειραιώς και η Dimand έχουν έρθει σε καταρχήν συμφωνία για τη χορήγηση ομολογιακού δανείου ύψους 100 εκατ. ευρώ για το συγκεκριμένο έργο.

3. Στην ανάπτυξη παραθαλάσσιας έκτασης 100 στρεμμάτων παρακείμενης του λιμένα Λαυρίου. Η Dimand έχει έρθει σε καταρχήν συμφωνία με την διαχειρίστρια εταιρεία της Strix Holdings II L.P., η οποία και ελέγχει την Euroterra A.E., ιδιοκτήτρια του ακίνητου. Σκοπός της συμφωνίας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας ευρείας επένδυσης με στόχο την αποκατάσταση της έκτασης και την ανάπτυξη πολεοδομικών υποδομών και κτιριακών εγκαταστάσεων, οι οποίες, μεταξύ άλλων θα φιλοξενούν κατοικίες, ξενοδοχειακές μονάδες, επιχειρήσεις εστίασης και χώρους αναψυχής. Η επένδυση αυτή θα υλοποιηθεί με την υποστήριξη του Ομίλου Πειραιώς και σκοπεύει να επαναπροσδιορίσει το Λαύριο ως ένα ελκυστικό τουριστικό πόλο, σε συνδυασμό με την αναζωογόνηση του κύριου λιμένα και την αξιοποίηση της μαρίνας. Οι κοινόχρηστοι χώροι που σχεδιάζονται αναμένεται να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών, με τήρηση όλων των σχετικών περιβαλλοντικών προδιαγραφών

4. Στην απόκτηση από την Dimand πλειοψηφικού ποσοστού στις εταιρείες ειδικού σκοπού ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΜΑΕ και ΙΑΝΟΣ ΜΑΕ, στις οποίες ανήκει το ακίνητο του πρώην Λαμπρόπουλου επί των οδών Σταδίου και Αιόλου, με στόχο την ανάδειξη και την αποτελεσματικότερη εκμετάλλευσή του, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αναγέννηση του ιστορικού κέντρου της Αθήνας. Η Πειραιώς ως στρατηγικός εταίρος της Dimand θα διατηρήσει μειοψηφικό ποσοστό στις δύο εταιρείες.

