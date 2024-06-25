H Singapore Airlines δεν είναι πλέον η καλύτερη αεροπορική εταιρεία στον κόσμο, καθώς την πρώτη θέσε κατέκτησε η Qatar Airways, με βάση την εταιρεία αξιολόγησης αερομεταφορών Skytrax.

Σύμφωνα με την Qatar Airways, είναι η όγδοη φορά που βρίσκεται στη νούμερο ένα θέση της κατάταξης από το 2011. Υπενθυμίζεται ότι η αεροπορική εταιρεία την περυσινή χρονιά ήταν στη δεύτερη θέση, στην οποία -με βάση τη φετινή κατάταξη- βρέθηκε η Singapore Airlines. Στην τρίτη θέση, μια θέση υψηλότερα σε σχέση με πέρυσι, βρέθηκε η Emirates.

Στο top-10 των αεροπορικών κυριαρχούν οι ασιατικές εταιρείες, ενώ δεν υπάρχει καμία αμερικανική.

Την πρώτη αμερικανική συμμετοχή τη συναντάμε στην 21η θέση της λίστας, την οποία καταλαμβάνει η Delta Air Lines (έχοντας χάσει μια θέση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά).

Η κατάταξη διαμορφώνεται με βάση έρευνα που πραγματοποιείται μεταξύ πελατών των αεροπορικών εταιρειών σε περισσότερες από 100 χώρες.

Η φετινή νικήτρια, Qatar Airways, κατέκτησε επίσης τον τίτλο της καλύτερης "business class" καθώς και της κορυφαίας εταιρείας στη Μέση Ανατολή, ενώ η δεύτερη στην κατάταξη, Singapore Airlines, απέσπασε τον τίτλο της εταιρείας με το καλύτερο πλήρωμα και με την καλύτερη "πρώτη θέση", ενώ αναδείχθηκε και ως η καλύτερη αεροπορική εταιρεία στην Ασία.

Από τις χαμηλού κόστους αεροπορικές εταιρείες, την πρώτη θέση κατέκτησε η Malaysia’s AirAsia, ενώ για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων την πρώτη θέση πήρε η Scoot της Σιγκαπούρης.

Το top-10 των αεροπορικών εταιρειών

Σύμφωνα με την Skytrax οι καλύτερες εταιρείες στον κόσμο είναι οι:

Qatar Airways

Singapore Airlines

Emirates

ANA All Nippon Airways

Cathay Pacific Airways

Japan Airlines

Turkish Airlines

EVA Air

Air France

Swiss International Air Lines

Πηγή: skai.gr

