Οι 10 καλύτερες αεροπορικές εταιρείες στον κόσμο - Εχασε την πρώτη θέση η Singapore Airlines

Την πρώτη θέσε κατέκτησε η Qatar Airways, με βάση την εταιρεία αξιολόγησης αερομεταφορών Skytrax

H Singapore Airlines δεν είναι πλέον η καλύτερη αεροπορική εταιρεία στον κόσμο, καθώς την πρώτη θέσε κατέκτησε η Qatar Airways, με βάση την εταιρεία αξιολόγησης αερομεταφορών Skytrax.

Σύμφωνα με την Qatar Airways, είναι η όγδοη φορά που βρίσκεται στη νούμερο ένα θέση της κατάταξης από το 2011. Υπενθυμίζεται ότι η αεροπορική εταιρεία την περυσινή χρονιά ήταν στη δεύτερη θέση, στην οποία -με βάση τη φετινή κατάταξη- βρέθηκε η Singapore Airlines. Στην τρίτη θέση, μια θέση υψηλότερα σε σχέση με πέρυσι, βρέθηκε η Emirates. 

Στο top-10 των αεροπορικών κυριαρχούν οι ασιατικές εταιρείες, ενώ δεν υπάρχει καμία αμερικανική. 

Την πρώτη αμερικανική συμμετοχή τη συναντάμε στην 21η θέση της λίστας, την οποία καταλαμβάνει η Delta Air Lines (έχοντας χάσει μια θέση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά). 

Η κατάταξη διαμορφώνεται με βάση έρευνα που πραγματοποιείται μεταξύ πελατών των αεροπορικών εταιρειών σε περισσότερες από 100 χώρες. 

Η φετινή νικήτρια, Qatar Airways, κατέκτησε επίσης τον τίτλο της καλύτερης "business class" καθώς και της κορυφαίας εταιρείας στη Μέση Ανατολή, ενώ η δεύτερη στην κατάταξη, Singapore Airlines, απέσπασε τον τίτλο της εταιρείας με το καλύτερο πλήρωμα και με την καλύτερη "πρώτη θέση", ενώ αναδείχθηκε και ως η καλύτερη αεροπορική εταιρεία στην Ασία. 

Από τις χαμηλού κόστους αεροπορικές εταιρείες, την πρώτη θέση κατέκτησε η Malaysia’s AirAsia, ενώ για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων την πρώτη θέση πήρε η Scoot της Σιγκαπούρης.

Το top-10 των αεροπορικών εταιρειών 

Σύμφωνα με την Skytrax οι καλύτερες εταιρείες στον κόσμο είναι οι: 

  • Qatar Airways
  • Singapore Airlines
  • Emirates
  • ANA All Nippon Airways
  • Cathay Pacific Airways
  • Japan Airlines
  • Turkish Airlines
  • EVA Air
  • Air France
  • Swiss International Air Lines
