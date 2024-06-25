Χρηματιστήριο

Με μικρή υποχώρηση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν και στο μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών κινήθηκαν ήπια ανοδικά.

Η αγορά παρουσίασε καλύτερη εικόνα σε σχέση με αυτή των ευρωπαϊκών αγορών οι οποίες κατέγραφαν σημαντικές απώλειες, παρά την αποκοπή μερισμάτων σε αρκετές μετοχές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.420,06 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,28%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.431,81 μονάδες (+0,55%) και κατώτερη στις 1.419,17 μονάδες (-0,34%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 157,09 εκατ.. ευρώ ενώ διακινήθηκαν 40.099.118 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,31%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,46%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Motor Oil (+3,54%), της Coca Cola HBC (+1,82%), της Eurobank (+1,33%) και του ΟΤΕ (+0,95%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Τιτάν (-5,39%), της Πειραιώς (-2,57%), της Εθνικής (-2,49%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-2,47%).

Χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα διαπραγματεύονται από σήμερα οι μετοχές της Optima Βank (0,44 ευρώ), της Titan (0,85 ευρώ), της ΕΧΑΕ (0,24 ευρώ), της ElvalHalcor (0,04 ευρώ), της Viohalco (0,12 ευρώ), της Cenergy (0,08 ευρώ), της Quest Holdings (0,22 ευρώ) και της Intracom (0,05 ευρώ).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 11.093.340 και 8198.799 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με23,79 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 20,77 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 45 μετοχές, 64 πτωτικά και 10 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Τρία 'Αλφα (κ) +9,32% και Κέκροψ +8,95%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Intercontinental International -29,88% και Προοδευτική -9,42%

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 28,9500 -5,39%

ALPHA BANK: 1,4740 -1,83%

AEGEAN AIRLINES: 11,0200 -2,30%

VIOHALCO: 5,7800 -1,53%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 165600 -2,47%

ΔΑΑ: 7,9800 -0,25%

ΔΕΗ: 11,1800 -0,36%

COCA COLA HBC:32,4000 +1,82%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,4650 -2,18%

ΕΛΠΕ: 7,9000 -0,50%

ELVALHALCOR: 1,7860 -1,98%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,8200 -2,49%

ΕΥΔΑΠ: 5,5500 +0,73%

EUROBANK: 2,1280 +1,33%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,6100 -1,05%

MOTOR OIL: 25,1600 +3,54%

JUMBO: 27,0000 αμετάβλητη

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 36,2400 αμετάβλητη

ΟΛΠ:25,4500 -2,12%

ΟΠΑΠ: 14,4700 -0,62%

ΟΤΕ: 13,7900 +0,95%

AUTOHELLAS:11,4000 -2,40%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,3740 -2,57%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,0000 +0,73%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,3700 +0,10%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.