Ανοίγει σήμερα Τρίτη 25/06 η πλατφόρμα για αιτήσεις για το «Thessaly & Evros Pass 2024» συνολικού προϋπολογισμού 4,45 εκατ. ευρώ.

Στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη του τουρισμού στις περιοχές της Θεσσαλίας που χτυπήθηκαν από τον Daniel και του Έβρου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού.

Οι άυλες ψηφιακές χρεωστικές κάρτες θα καλύπτουν δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών. Το πρόγραμμα δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια και από την Τρίτη θα μπορείτε να κάνετε την αίτησή σας μέσω του vouchers.gov.gr, ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη σημερινή ανάρτηση του στο Facebook.

Ο σχεδιασμός της δράσης «Thessaly Evros Pass 2024» προβλέπεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β' 3172/04.06.2024) και η πλατφόρμα αφορά σε άυλες ψηφιακές χρεωστικές κάρτες, τις οποίες οι δικαιούχοι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν μέχρι και την τελευταία ημέρα της επιλεχθείσας φάσης, για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών στις παραπάνω πληγείσες περιοχές.

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα θα χωρίζεται σε τρεις προορισμούς:

Thessaly A για τους Δήμους: Νοτίου Πηλίου, Ζαγοράς Μουρεσίου και τις Δημοτικές Ενότητες: Αγριάς, Πορταριάς, Αρτέμιδος και Μακρυνίτσης του Δήμου Βόλου

Thessaly B για τους Δήμους Λίμνης Πλαστήρα, Αγιάς, Τεμπών, Πύλης (πλην των Δημοτικών Ενοτήτων Γόμφων και Πιαλείων) και Μετεώρων

Evros για το Δήμο Σουφλίου και τη Δημοτική ενότητα Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Καθώς και σε τρεις ημερολογιακούς κύκλους:

Ιούλιος - Αύγουστος

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος

Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Επισημαίνεται ότι το «Thessaly Evros Pass 2024» δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια, ενώ δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι ακόλουθες κατηγορίες πολιτών:

- Όσοι είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με βάση την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2022

- Όσοι δεν έχουν οι ίδιοι ή οι ωφελούμενοί τους ως κύρια κατοικία στους επιλεχθέντες προορισμούς, όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2022

- Όσοι δεν είναι ωφελούμενοι στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού για την περίοδο 2023-2024

Το «Thessaly Evros Pass» υλοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. - GRNET), φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

