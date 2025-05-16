Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της λεωφόρο Κηφισού από το ύψος της Πέτρου Ράλλη προς τη Νέα Χαλκηδόνα, στην κάθοδο από το ύψος της Αττικής Οδού προς τα ΚΤΕΛ, στη λεωφόρο Σχιστού με δυόμισι χιλιόμετρα αναμονής, και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, από το παλατάκι Χαΐδαρίου προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου κυρίως λόγω της βροχόπτωσης.

Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της Συγγρού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Φυλής στο ύψος του Καματερού, αλλά και πλησιάζοντας την πλατεία των Αγίων Αναργύρων, στα δυο ρεύματα της Κηφισίας προς το Ψυχικό και στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Βύρωνα.

Πηγή: skai.gr

