Σοκαριστικό ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης όταν φορτηγό έπεσε από τη γέφυρα της Πέτρου Ράλλη σε παράδρομο της Θηβών. Ο οδηγός απεγκλωβίστηκε ελαφρά τραυματισμένος και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Ο οδηγός φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος αφού έσκασε ένα λάστιχο, ενώ στο οδόστρωμα δεν υπήρχαν ίχνη φρεναρίσματος, με τα αίτια του ατυχήματος να διερευνώνται.

Όπως διαπιστώθηκε, ο οδηγός είχε δίπλωμα οδήγησης ενώ δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η νταλίκα έπεσε από μεγάλο ύψος, και χτύπησε παρκαρισμένα οχήματα, ενώ από τύχη δεν υπήρχαν θύματα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις καθώς και ΕΚΑΒ.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε στον ΑΝΤ1: «Ερχόμουν από Πέτρου Ράλλη με το μηχανάκι και είδα πρώτα τη λάμψη στα καλώδια του τρόλεϊ και είδα τον τράκτορα που είχε πέσει κάτω. Αν αργούσα 20-30 δευτερόλεπτα θα είχε πέσει επάνω μου», ανέφερε.

«Πήγαμε όλοι και βγάλαμε τον άνθρωπο έξω, του δώσαμε λίγο νερό, είχαν μπει γυαλιά μέσα στα μάτια του», είπε για τον οδηγό της νταλίκας.

Ένας άλλος μάρτυρας, που ήταν με το όχημά του ανέφερε πως «πέρναγα από κάτω και έπεσε». «Αν ήμουν με τα πόδια θα με είχε πατήσει», συμπλήρωσε.

Δείτε εικόνες:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.