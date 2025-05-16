Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 16 Μαΐου

Σήμερα Παρασκευή, 16 Μαΐου, σύμφωνα με το ορθόδοξο εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Ιερομαρτύρων Αύδα και Αυδιησού και των συν αυτοίς, Αλεξάνδρου πατριάρχου Ιεροσολύμων.
Δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που να γιορτάζει σήμερα.
Ανατολή ήλιου: 06:13 - Δύση ήλιου: 20:29
Σελήνη 18.1 ημερών
Πηγή: skai.gr
- Σοκαριστικό τροχαίο: Φορτηγό έπεσε από τη γέφυρα της Πέτρου Ράλλη στη Θηβών - Τραυματίας ο οδηγός - Δείτε βίντεο και εικόνες
- Τα δύο βίντεο ντοκουμέντα που αποτυπώνουν τις κινήσεις των δραστών πριν και μετά την άγρια επίθεση στη Νομική Αθηνών
- Φωτογραφίες ντοκουμέντο με τον άνδρα στο σούπερ μάρκετ να κρατά αγκαλιά το βρέφος που βρέθηκε στον Άλιμο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.