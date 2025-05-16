Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 16 Μαΐου

Σήμερα Παρασκευή, 16 Μαΐου, σύμφωνα με το ορθόδοξο εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Ιερομαρτύρων Αύδα και Αυδιησού και των συν αυτοίς, Αλεξάνδρου πατριάρχου Ιεροσολύμων.

Δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που να γιορτάζει σήμερα.



Ανατολή ήλιου: 06:13 - Δύση ήλιου: 20:29

Σελήνη 18.1 ημερών

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.