Άγριο επεισόδιο εκτυλίχθηκε το βράδυ της Παρασκευής (02.01.2026), όταν οι 2 άνδρες φέρεται να ξεκίνησαν καταδίωξη κατά 38χρονου στην Αιτωλοακαρνανία, φτάνοντας στο σημείο να πυροβολήσουν κατά του αυτοκινήτου του.

Η κινηματογραφική καταδίωξη έγινε στον επαρχιακό δρόμο Χρυσοβίτσα – Προδρόμου στην Αιτωλοακαρνανία. Σύμφωνα με την καταγγελία του 38χρονου, δύο άνδρες ηλικίας 18 και 43 χρόνων ξεκίνησαν να τον κυνηγούν με το αγροτικό τους ενώ στο τέλος πυροβόλησαν κατά του οχήματός του, τουλάχιστον 2 φορές.

Όταν συνειδητοποίησαν πως ο 38χρονος δεν πρόκειται να σταματήσει, έπεσαν με το αγροτικό πάνω του και προσπάθησαν να του κλείσουν τον δρόμο.

Τελικά ο άνδρας κατάφερε να διαφύγει, ενώ από θαύμα δεν τραυματίστηκε.

