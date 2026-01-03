Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κινηματογραφική καταδίωξη στην Αιτωλοακαρνανία - Πυροβόλησαν αυτοκίνητο και το τράκαραν για να το ακινητοποιήσουν

Σύμφωνα με την καταγγελία, δύο άνδρες ξεκίνησαν να κυνηγούν 38χρονο με το αγροτικό τους ενώ στο τέλος πυροβόλησαν κατά του οχήματός του, τουλάχιστον 2 φορές

Περιπολικό

Άγριο επεισόδιο εκτυλίχθηκε το βράδυ της Παρασκευής (02.01.2026), όταν οι 2 άνδρες φέρεται να ξεκίνησαν καταδίωξη κατά 38χρονου στην Αιτωλοακαρνανία, φτάνοντας στο σημείο να πυροβολήσουν κατά του αυτοκινήτου του.

Η κινηματογραφική καταδίωξη έγινε στον επαρχιακό δρόμο Χρυσοβίτσα – Προδρόμου στην Αιτωλοακαρνανία. Σύμφωνα με την καταγγελία του 38χρονου, δύο άνδρες ηλικίας 18 και 43 χρόνων ξεκίνησαν να τον κυνηγούν με το αγροτικό τους ενώ στο τέλος πυροβόλησαν κατά του οχήματός του, τουλάχιστον 2 φορές.

Όταν συνειδητοποίησαν πως ο 38χρονος δεν πρόκειται να σταματήσει, έπεσαν με το αγροτικό πάνω του και προσπάθησαν να του κλείσουν τον δρόμο.

Τελικά ο άνδρας κατάφερε να διαφύγει, ενώ από θαύμα δεν τραυματίστηκε.

Πηγή: apohxos.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: καταδίωξη αυτοκίνητο πυροβολισμοί Αιτωλοακαρνανία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark