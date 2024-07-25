Κινέτα: Με παραβάσεις όλες οι επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν στην παραλία

Πέντε… στις πέντε επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν στην παραλία της Κινέτας βρέθηκαν με παραβάσεις ως προς την έκταση της παραλίας που είχαν καταλάβει με ομπρέλες και ξαπλώστρες.



Οι έλεγχοι έγιναν το πρωί της Πέμπτης από μικτά κλιμάκια της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου, ενώ στις επιχειρήσεις θα επιβληθούν τα προβλεπόμενα πρόστιμα παράλληλα με την υποχρέωση απομάκρυνσης των ομπρελοκαθισμάτων για τα οποία δεν υπήρχε άδεια.

Σε περισσότερους από 4.500 ελέγχους καταγγελιών πολιτών που αφορούν παραλίες και αιγιαλούς σε όλη την χώρα, προχώρησαν οι Κτηματικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κατά τις προηγούμενες 3 εβδομάδες.

Στο διάστημα αυτό, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και τους κατά τόπους Δήμους σε περισσότερες από 150 παραλίες και περισσότερες από 750 επιχειρήσεις. Οι καταγγελίες που εξετάστηκαν προήλθαν κατά βάση μέσω της εφαρμογής MyCoast αλλά και μέσω τηλεφωνικών κλήσεων πολιτών στις κατά τόπους Κτηματικές Υπηρεσίες.

Η γενική εικόνα από τους μαζικούς ελέγχους των τελευταίων εβδομάδων είναι σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια καθώς η πλειονότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις παραλίες έχουν συμμορφωθεί με τους νέους κανόνες και το νέο νομικό πλαίσιο. Ωστόσο, από τους ελέγχους των καταγγελιών προέκυψαν και αρκετές παραβάσεις, οι οποίες κυμαίνονταν από την απουσία σήμανσης μέχρι υπερβάσεις του υπό κατάληψη χώρου από επιπλέον ομπρελοκαθίσματα, άλλες κατασκευές καθώς και περιπτώσεις που ήταν αυθαίρετη η κατάληψη χωρίς σύμβαση παραχώρησης.

Σε όλες τις επιχειρήσεις που αποδείχθηκαν παραβάσεις, δρομολογήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, ενώ στις περιπτώσεις που δεν υπήρχε σύμβαση διενεργήθηκαν περίπου 20 σφραγίσεις τμημάτων παραλίας που παράνομα είχαν καταληφθεί από ομπρελοκαθίσματα σε περιοχές όπως η Ρόδος, το Μεσολόγγι, ο Βόλος, η Κέρκυρα, η Πάργα, η Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο κλπ. Τα τμήματα αυτά επέστρεψαν για ελεύθερη χρήση στους πολίτες. Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ξεπερνούν συνολικά τις 800.000 ευρώ.

Σημειώνεται πως οι 6 περιοχές της χώρας που συγκέντρωσαν πανελλαδικά τις περισσότερες καταγγελίες και ελέγχθηκαν κατά προτεραιότητα είναι οι εξής:

Χαλκιδική : Εξετάστηκαν 1.396 καταγγελίες. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε 8 παραλίες και 38 επιχειρήσεις όπου και διαπιστώθηκαν 8 παραβάσεις.

: Εξετάστηκαν 1.396 καταγγελίες. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε 8 παραλίες και 38 επιχειρήσεις όπου και διαπιστώθηκαν 8 παραβάσεις. Πρέβεζα : Εξετάστηκαν 873 καταγγελίες. Τα κλιμάκια των ελεγκτών προχώρησαν σε ελέγχους σε 6 παραλίες και 35 επιχειρήσεις όπου διαπιστώθηκαν τρεις παραβάσεις.

: Εξετάστηκαν 873 καταγγελίες. Τα κλιμάκια των ελεγκτών προχώρησαν σε ελέγχους σε 6 παραλίες και 35 επιχειρήσεις όπου διαπιστώθηκαν τρεις παραβάσεις. Ανατολική Αττική: Εξετάστηκαν 570 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων σε 17 παραλίες και 49 επιχειρήσεις της περιοχής διαπιστώθηκαν 8 παραβάσεις και επιβλήθηκε αντίστοιχος αριθμός διοικητικών μέτρων.

Αττική: Εξετάστηκαν 570 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων σε 17 παραλίες και 49 επιχειρήσεις της περιοχής διαπιστώθηκαν 8 παραβάσεις και επιβλήθηκε αντίστοιχος αριθμός διοικητικών μέτρων. Κυκλάδες : Εξετάστηκαν 409 καταγγελίες. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε 10 διαφορετικές παραλίες και 37 επιχειρήσεις όπου διαπιστώθηκε μόνο μία παράβαση.

: Εξετάστηκαν 409 καταγγελίες. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε 10 διαφορετικές παραλίες και 37 επιχειρήσεις όπου διαπιστώθηκε μόνο μία παράβαση. Κέρκυρα : Εξετάστηκαν 325 καταγγελίες. Από τους ελέγχους σε 3 παραλίες και 5 επιχειρήσεις διαπιστώθηκαν 3 παραβάσεις.

: Εξετάστηκαν 325 καταγγελίες. Από τους ελέγχους σε 3 παραλίες και 5 επιχειρήσεις διαπιστώθηκαν 3 παραβάσεις. Δωδεκάνησα: Εξετάστηκαν 163 καταγγελίες. Από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε 10 παραλίες και 23 επιχειρήσεις διαπιστώθηκαν 9 παραβάσεις.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι οι έλεγχοι πρόκειται να συνεχιστούν ακόμα πιο εντατικά το επόμενο διάστημα, δίνοντας προτεραιότητα σε εκείνες τις περιοχές με τις περισσότερες καταγγελίες πολιτών αλλά και σε εκείνες όπου υπάρχει πληθώρα επώνυμων καταγγελιών.

