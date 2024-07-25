Λογαριασμός
Φωτιά σε βράχο στα Μετέωρα – Δείτε βίντεο, φωτογραφίες 

Στο σημείο επιχειρεί ελικόπτερο καθώς η πρόσβαση είναι αδύνατη για τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις

Φωτιά σε αποκομμένο βράχο των Μετεώρων που καλύπτεται με θάμνους εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης.

Στο σημείο έφτασε ελικόπτερο για να επιχειρήσει την κατάσβεση της φωτιάς – καθώς η πρόσβαση είναι αδύνατη για τις επίγειες  πυροσβεστικές δυνάμεις -  ενώ δεν απειλούνται οι μονές. 

φωτια μετεωρα

Σύμφωνα με το trikalavoice δημιουργούνται ζώνες ασφαλείας από κάτω, όπου βρίσκεται η Καλαμπάκα και το δάσος των Μετεώρων.

Φωτιά Καλαμπάκα
