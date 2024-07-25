Φωτιά σε βράχο στα Μετέωρα – Δείτε βίντεο, φωτογραφίες 

Φωτιά σε αποκομμένο βράχο των Μετεώρων που καλύπτεται με θάμνους εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης.
Στο σημείο έφτασε ελικόπτερο για να επιχειρήσει την κατάσβεση της φωτιάς – καθώς η πρόσβαση είναι αδύνατη για τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις - ενώ δεν απειλούνται οι μονές.
Σύμφωνα με το trikalavoice δημιουργούνται ζώνες ασφαλείας από κάτω, όπου βρίσκεται η Καλαμπάκα και το δάσος των Μετεώρων.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.