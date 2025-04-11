Σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο από τη θανατηφόρα παράσυρση του 3χρονου παιδιού στα Σπάτα έχει έρθει στη δημοσιότητα.

Το παιδί φαίνεται πως ξέφυγε την προσοχή της μητέρας του και βγήκε στο δρόμο με ένα ΙΧ να μην προλαβαίνει να σταματήσει έγκαιρα και να το χτυπάει, με αποτέλεσμα το αγοράκι να σκοτώνεται ακαριαία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε επί της οδού Δημάρχου Μπέκα με κατεύθυνση προς τη Λεωφόρο Σπάτων.

Ο ΑΝΤ1 έφερε στη δημοσιότητα το σοκαριστικό βίντεο από το δυστύχημα:

Ο οδηγός μετέφερε άμεσα το παιδί στο Κέντρο Υγείας, ωστόσο εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

«Είμαι συντετριμμένος» δήλωσε ο οδηγός

Μιλώντας στο Mega, ο 58χρονος οδηγός δήλωσε πως είναι συντετριμμένος από το τραγικό περιστατικό. «Ήταν η μητέρα του σε ένα λογιστικό γραφείο και βγήκαν έξω και το παιδάκι έτρεξε στον δρόμο με μηδενικό ποσοστό αποφυγής. Υπάρχει και κάμερα στο σημείο. Το ανακριτικό της Τροχαίας τα έχει και φαίνεται καθαρά και δυστυχώς έγινε αυτό» ανέφερε.

«Πήραμε το παιδάκι και το πήγαμε στο Κέντρο Υγείας και δυστυχώς εξέπνευσε και αυτό είναι το χειρότερο και ο οδηγός είμαι εγώ. Προσπαθούν να μου εξηγήσουν οι αστυνομικοί ότι “δε φταις”. Η μαμά είπε πως “δε φταίει ο οδηγός. Το παιδάκι μου ξέφυγε”» ανέφερε επίσης.

«Είμαι σε σοκ γιατί αυτή τη στιγμή έχει φύγει ένα παιδί. Στις 13:55 έπαιζε και στις 14.05 ήταν στον ουρανό. Είμαι συντετριμμένος», σημείωσε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.