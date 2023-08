Κίνα: Σε 4 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών λόγω κατολίσθησης στη Σιάν

Σε τέσσερις αυξήθηκε ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους λόγω κατολίσθησης στην επαρχία Σαανσί στη βορειοδυτική Κίνα, όπως μετέδωσε σήμερα το κρατικό ραδιόφωνο σήμερα, ενώ η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή βροχοπτώσεις.

Η κρατική τηλεόραση (CCTV) είχε νωρίτερα μεταδώσει ότι η κατολίσθηση που έγινε την Παρασκευή στην πόλη Σιάν, ύστερα από σφοδρές βροχοπτώσεις στην περιοχή, είχε ως αποτέλεσμα 18 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους ή να αγνοούνται, με τις αρχές να επιβεβαιώνουν δύο θανάτους.

«Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους», ανέφερε το κρατικό ραδιόφωνο στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Weibo.

Two people are confirmed dead and 16 others are missing after torrential rains caused a rock and mud slide in the suburbs of Xi'an, northwest China's Shaanxi Province, on Friday evening. pic.twitter.com/lAfoLT2Ey9