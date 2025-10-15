Λογαριασμός
Κιλκίς: Ένας νεκρός από πυροβολισμό μετά από συμπλοκή στους Ευζώνους

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 10 το βράδυ της Τετάρτης, 15/10 - Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν διαπληκτισμός μεταξύ αλλοδαπών που κατέληξε σε φόνο

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του το βράδυ της Τετάρτης στο Κιλκίς. Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στις 10 το βράδυ της Τετάρτης.

Το θύμα, με καταγωγή από τη Σιέρα Λεόνε, διαπληκτίστηκε με άλλους αλλοδαπούς στη μέση του δρόμου.

Ένας από αυτούς πυροβόλησε εναντίον του τραυματίζοντάς τον. Ο άτυχος άντρας κινήθηκε προς το ξενοδοχείο “Χαρά” για να ζητήσει βοήθεια. Λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

