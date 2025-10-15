Στον ανακριτή οδηγήθηκαν οι δύο 22χρονοι για την υπόθεση του διπλού φονικού στο κάμπινγκ της Φοινικούντας. Οι δύο νεαροί κατηγορούν, πλέον, ο ένας για τον άλλον για το ποιος τράβηξε τη σκανδάλη και μένει να φανεί στο βάθος της ιστορίας, ποιος λέει αλήθεια και ποιος ψέματα, ή αν είναι ένα από κοινού σχέδιο για να θολώσουν τα νερά.

Τον φερόμενο ως δράστη, πάντως, φαίνεται να έχει αναγνωρίσει ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος γι' αυτό το λόγο πήγε στη ΓΑΔΑ, για να καταθέσει ως αυτόπτης μάρτυρας.



Ο 22χρονος με καταγωγή από τη Μεγάλη Βρετανία είναι για την ώρα αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας κατά συρροή. Ο συνομήλικός του που παραδόθηκε είναι επίσης κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία κατά συρροή, απόπειρα ανθρωποκτονίας και πρόκληση σωματικής βλάβης.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, οι δύο νεαροί έφτασαν στις 18:30 κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας, μπήκαν από το υπόγειο πάρκινγκ και οδηγήθηκαν στο γραφείο του ανακριτή, όπου ζήτησαν προθεσμία μέχρι την Κυριακή για να απολογηθούν. Στη ΓΑΔΑ είχαν αρχίσει τις αλληλοκατηγορίες, ισχυριζόμενοι πως περίμεναν στη μηχανή (το λευκό σκούτερ) έξω από το χώρο του φονικού, όταν άκουσαν τους πυροβολισμούς.

Ο ένας από τους δύο 22χρονους, ο Βρετανός, ο οποίος συνελήφθη έξω από το σπίτι του στην Καλλιθέα, είπε: «Εγώ για τα λεφτά πήγα εκεί. Δεν είχα λόγο να σκοτώσω κανέναν. Ο άλλος μπήκε μέσα και πυροβόλησε. Εγώ δεν είχα όπλο».

Το ίδιο ισχυρίστηκε και ο συνομήλικός του, ο οποίος παραδόθηκε: «Μετά τους πυροβολισμούς, βγήκε από τη ρεσεψιόν και ήρθε εκεί που τον περίμενα στη μοτοσικλέτα και μου είπε "έγινε μαλ... Ήταν κι άλλος κόσμος εκεί μαζί με τον Κώστα. Μου την έπεσαν και άρχισα να πυροβολώ στο γάμο του καραγκιόζη».

Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και αυτόπτης μάρτυρας, αναγνώρισε ως δράστη των φόνων τον 22χρονο που συνελήφθη στην Καλλιθέα, ενώ υποστήριξε πως δεν είχε τον δεύτερο άνθρωπο: «Δεν ήξερα ότι είχε όπλο. Όταν τον είδα να το βγάζει, πάγωσα. Νόμιζα ότι θα ρίξει στον αέρα για εκφοβισμό. Μετά είδα τους άλλους να πέφτουν».

Αυτήκοος μάρτυρας ήταν και ένας Γερμανός αστυνομικός, ο οποίος μίλησε αποκλειστικά στο δελτίο του ΣΚΑΪ: «Ήταν 20:50 όταν άκουσα δύο πυροβολισμούς και μετά από λίγη ώρα άλλους τέσσερις», ενώ στο δελτίο μίλησε και γείτονας του 22χρονου που συνελήφθη, ο οποίος είπε πως ο νεαρός έκανε παρέα με ανθρώπους της νύχτας που εμπορεύονταν ναρκωτικά.

Οι Αρχές έχουν βάλει στο κάδρο των ερευνών δύο ακόμη άτομα του οικείου περιβάλλοντος

Είναι πολύ κομβικό τις επόμενες ώρες οι κεραίες της κινητής τηλεφωνίας να μιλήσουν και να δώσουν σημαντικές πληροφορίες στους αστυνομικούς για το αν εμπλέκεται και τρίτο άτομο και για το πως έφτασε ο ένας από τους δύο 22χρονους στην Καλαμάτα από τη Φοινικούντα, καθώς ο ισχυρισμός του ότι κολύμπησε 11 ώρες δεν φαντάζει πιθανός. Έχει επίσης μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν ο ανακριτής στην Καλαμάτα θα ζητήσει από τους δύο 22χρονους να προβούν σε αναπαράσταση του εγκλήματος, σε συνθήκες που θα θυμίζουν το φρικτό διπλό φονικό.

Μία ακόμη πληροφορία που βρίσκεται στο μικροσκόπιο της αστυνομίας, είναι αυτή από τη μαρτυρία του 22χρονου που συνελήφθη, ο οποίος είπε πως ο συνομήλικός του που παραδόθηκε, του ζήτησε- μετά το φονικό - να περιμένει λίγο για να πάει να κάνει ένα τηλεφώνημα. Οι αστυνομικοί έχουν επιβεβαιώσει μία κλήση εκείνο το επίμαχο χρονικό διάστημα, που σημαίνει πως είναι πολύ πιθανό να εμπλέκεται και τρίτο ή και τέταρτο όμως πρόσωπο, καθώς μετά από αυτή την κλήση, υπήρξε μία ακόμη. Είναι επίσης χαρακτηριστικό πως οι δύο δέκτες των τηλεφωνημάτων, βρίσκονταν εντός του κάμπινγκ.

