Συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή της λίμνης Δοιράνης στο Κιλκίς, σε αγροταδασική έκταση στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία.

Η φωτιά είχε ξεσπάσει τη Δευτέρα σε χωματερή στη Βόρεια Μακεδονία και γύρω στις 4 το απόγευμα επεκτάθηκε προς την ελληνική πλευρά.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις οι οποίες βρισκόντουσαν σε επιφυλακή λόγω του κινδύνου κινητοποιήθηκαν άμεσα.

Την προσπάθεια κατάσβεσης συνεχίζουν 60 πυροσβέστες με 17 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και συνδράμουν υδροφόρες και άλλα μηχανήματα του δήμου Κιλκίς. Νωρίτερα επιχειρούσαν και από αέρος δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Η ένταση των ανέμων νωρίτερα έφτανε τα έξι μποφόρ.

Γύρω στις 6.30 το απόγευμα ήχησε το 112 ζητώντας από τους κατοίκους που βρίσκονται στις περιοχές Καβαλαρίου και Μουριών Κιλκίς να απομακρυνθούν μέσω της κεντρικής οδού Κιλκίς-Σερρών πρός Δροσάτο. Ωστόσο αυτή την ώρα δεν υπάρχει κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές.

Το απόγευμα φωτιά ξέσπασε και στη Νάουσα σε αγροτοδασική έκταση βόρεια από την περιοχή Πηγάδια. Επί τόπου βρίσκονται 6 πυροσβέστες με τρία οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήματα της πυροσβεστικής.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Μουριών και #Καβαλαρίου #Κιλκίς απομακρυνθείτε μέσω κεντρικής οδού Κιλκίς-Σερρών προς #Δροσάτο



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) July 9, 2025

Πηγή: skai.gr

