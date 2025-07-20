Κιλκίς: Συλλήψεις στους Κάτω Αποστόλους για εμπρησμό

Δύο ημεδαποί συνελήφθησαν σήμερα στην περιοχή Κάτω Απόστολοι Κιλκίς, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από το Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Κ.Α.Ε.Ε) και σε συνεργασία με ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.ΠΥ.Ν. Κιλκίς, για εμπρησμό από αμέλεια, κατά τη διάρκεια εργασιών με συσκευή συγκόλλησης μετάλλων, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.

Τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 4.851,56 ευρώ, ενώ αύριο θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.