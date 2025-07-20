Λογαριασμός
Κιλκίς: Συλλήψεις στους Κάτω Αποστόλους για εμπρησμό

Σε δύο ημεδαπούς στην περιοχή Κάτω Απόστολοι Κιλκίς επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 4.851,56 ευρώ, ενώ αύριο θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα

χειροπέδες

Δύο ημεδαποί συνελήφθησαν σήμερα στην περιοχή Κάτω Απόστολοι Κιλκίς, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από το Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Κ.Α.Ε.Ε) και σε συνεργασία με ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.ΠΥ.Ν. Κιλκίς, για εμπρησμό από αμέλεια, κατά τη διάρκεια εργασιών με συσκευή συγκόλλησης μετάλλων, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.

Τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 4.851,56 ευρώ, ενώ αύριο θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Θεσσαλονίκη Κιλκίς εμπρησμός συλλήψεις πρόστιμο Ελληνική Αστυνομία
