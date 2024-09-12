Μία ανάσα πριν το επίπεδο συναγερμού για εκδήλωση πυρκαγιάς θα είναι αύριο η Αττική, η Εύβοια, η Βοιωτία, η Φθιώτιδα, η Μαγνησία, η ανατολική Πελοπόννησος και τα Χανιά, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο "X" ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας. Ο υπουργός τονίζει ότι «για άλλη μια φορά φέτος οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες δημιουργούν ένα "εκρηκτικό κοκτέιλ" για επικίνδυνες φωτιές» και προσθέτει ότι «απαιτείται η μέγιστη προσοχή».

Ειδικότερα ο κ. Κικίλιας υπογραμμίζει:

«Κλιματική κρίση: Περιοχές της Ελλάδας σε επίπεδο κινδύνου 4 για εκδήλωση πυρκαγιών, λίγες ώρες μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις της καταιγίδας ΑΤΕΝΑ! Για άλλη μια φορά φέτος οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες δημιουργούν ένα "εκρηκτικό κοκτέιλ" για επικίνδυνες φωτιές, με τον κρατικό μηχανισμό να καλείται να είναι και πάλι σε απόλυτη εγρήγορση. Αύριο, η Αττική, η Εύβοια, η Βοιωτία, η Φθιώτιδα, η Μαγνησία, η ανατολική Πελοπόννησος και τα Χανιά θα είναι μια ανάσα πριν το επίπεδο συναγερμού για εκδήλωση πυρκαγιάς, επομένως απαιτείται η μέγιστη προσοχή. Ταυτόχρονα στα βορειοδυτικά της χώρας αναμένονται και πάλι βροχές και καταιγίδες...».

