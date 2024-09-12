Επιπλέον 20 λεωφορεία σε δρομολόγια της Ανατολικής Αττικής

Με αφορμή τη δρομολόγηση επιπλέον 20 νέων λεωφορείων, επισκέφθηκαν, σήμερα, το αμαξοστάσιο Κορωπίου, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Μεταφορές, Βασίλης Οικονόμου και ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΑ, Γιώργος Σπηλιόπουλος.

Η δρομολόγηση των 20 νέων οχημάτων, στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισμού του ΟΑΣΑ για την παραχώρηση συγκοινωνιακού έργου, αυξάνει τον συνολικό αριθμό των νέων λεωφορείων που εξυπηρετούν την περιοχή σε 50.

Τα νέα λεωφορεία, εξοπλισμένα με σύγχρονα συστήματα και φιλικά προς το περιβάλλον, αναβαθμίζουν σημαντικά τις συνθήκες των μετακινήσεων στα δύσκολα δρομολόγια της Ανατολικής Αττικής. Με την δρομολόγηση των νέων λεωφορείων, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της περιοχής, θα απολαμβάνουν συχνότερα δρομολόγια, μεγαλύτερη αξιοπιστία και καλύτερες υπηρεσίες στις καθημερινές τους μετακινήσεις.

Ο υφυπουργός Μεταφορών, Βασίλης Οικονόμου δήλωσε «Οι πολίτες έχουν ήδη εκφράσει θετικά σχόλια για τη νέα εικόνα της Δημόσιας Συγκοινωνίας στην Ανατολική Αττική και αυτό μας δίνει την απαραίτητη ώθηση, ώστε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε συνετά, συλλογικά και μεθοδικά για την καλύτερη καθημερινότητα των πολιτών και την αναβάθμιση της Δημόσιας Συγκοινωνίας στην Ανατολική και Δυτική Αττική».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

