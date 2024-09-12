Χαλάνδρι: «Συνελήφθη 32χρονο που ψώνιζε με τραπεζικές κάρτες που δεν του ανήκαν

Συνελήφθη, την Τρίτη στο Χαλάνδρι από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Βορειοανατολικής Αττικής, 32χρονος σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για απάτη μέσω υπολογιστή.

Ύστερα από διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με άτομο που προέβαινε σε ηλεκτρονικές αγορές κινητών τηλεφώνων από κατάστημα, χρησιμοποιώντας στοιχεία καρτών από τράπεζες του εξωτερικού, άλλων κατόχων, ταυτοποιήθηκε από την Αστυνομία ο 32χρονος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δραστηριότητα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ο κατηγορούμενος αφού πραγματοποιούσε τις αγορές παραλάμβανε τα κινητά τηλέφωνα, στη συνέχεια το κατάστημα ενημερωνόταν για την μη αποδοχή της συναλλαγής από την εμπλεκόμενη τράπεζα λόγω μη έγκρισης του κατόχου τους.

Κατά τη σύλληψή του, μετά από έρευνα βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν:

• 7 σφραγισμένες συσκευασίες περιέχουσες κινητά τηλέφωνα, η προέλευση των οποίων εξετάζεται,

• 2 κινητά τηλέφωνα,

• 2 τραπεζικές κάρτες και

• το χρηματικό ποσό των 11.280 ευρώ, 3 δολαρίων Η.Π.Α. και 5 λιρών Αγγλίας.

Όπως σημειώνεται από την Αστυνομία ο 32χρονος είναι ιδιοκτήτης καταστήματος εμπορίας και πώλησης κινητών τηλεφώνων, ενώ η διερεύνηση της προέλευσης των τραπεζικών καρτών, καθώς και του πλήρους εύρους της εγκληματικής του δραστηριότητας συνεχίζεται.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Πηγή: skai.gr

