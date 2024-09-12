Καβάλα: Aποξηλώθηκε παράνομη καλλιέργεια σταφυλιών

Σε εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων 39/2024 και 40/2024 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καβάλας, πραγματοποιήθηκε η πρώτη αποξήλωση παράνομης καλλιέργειας σταφυλιών της ποικιλίας PRISTINE.

Πρόκειται για αποφάσεις, σταθμούς, καθώς με αυτές προστατεύονται πλέον από τις Δικαστικές Αρχές οι ποικιλίες αμπέλου SWEETA και PRISTINE.

Συγκεκριμένα, με τις αποφάσεις 39/2024 και 40/2024 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καβάλας, που εκδόθηκαν κατόπιν αγωγής που άσκησε η εταιρεία «LURIBAY BUSINESS Inc», απαγορεύτηκε η αγορά, παραγωγή, συσκευασία, αποθήκευση, διακίνηση, πώληση και κάθε είδους διάθεση από τους εναγόμενους της προστατευόμενης φυτικής ποικιλίας επιτραπέζιου λευκού άσπερμου (BLANC SEEDLESS) σταφυλιού (Vitis L.) με κωδικό “ACS V 01”, (γνωστή με τις εμπορικές ονομασίες SWEETA και PRISTINE), αποκλειστική δικαιούχος επί της οποίας για την επικράτεια της Ε.Ε. είναι η εν λόγω εταιρεία.

Μάλιστα, όπως αναφερόταν στην απόφαση, οι εναγόμενοι υποχρεούνται να προβούν στην άμεση εκρίζωση των φυτών αμπέλου της προστατευόμενης ποικιλίας “ACS V 01” από τις επίδικες εκτάσεις. Διατάχθηκε επίσης, η εκρίζωση να γίνει με δαπάνες του εναγομένου εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης σε αυτόν και να παραδοθούν τα εκριζωμένα φυτά στην ενάγουσα εταιρία.

Πρόκειται για μια εξέλιξη ορόσημο, καθώς πέραν από την προστασία της εν λόγω ποικιλίας, θα λειτουργήσει αποτρεπτικά στις παράνομες πρακτικές διακίνησης, φύτευσης και εμπορίας ποικιλιών με αποκλειστικά δικαιώματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.