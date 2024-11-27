Η νέα σύνδεση του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας με αστική συγκοινωνία

Ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας συνδέεται με αστική συγκοινωνία, όπως ανακοινώθηκε χθες, Τρίτη, σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος, στην οποία παρευρέθηκε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για θέματα Μεταφορών, Βασίλης Οικονόμου, συνοδευόμενος από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΑΣΑ, Γεώργιο Σπηλιόπουλο.

Η σύνδεση του Μαρκοπούλου Μεσογαίας και του Πόρτο Ράφτη, μέσω αστικής συγκοινωνίας αποτελεί μία σπουδαία εξέλιξη για την τοπική κοινωνία, καθώς διευκολύνει την καθημερινή μετακίνηση των πολιτών και ενισχύει την προσβασιμότητα στην περιοχή. Η έναρξή της εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του Συγκοινωνιακού Χάρτη της Αττικής, με γνώμονα τις ανάγκες των πολιτών και την ποιοτική αναβάθμιση της καθημερινότητάς τους.

Ο υφυπουργός Μεταφορών, Βασίλης Οικονόμου, δήλωσε «Σε μια πολυπληθή εκδήλωση στο Μαρκόπουλο, που διοργάνωσε ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας, ανακοινώθηκε επίσημα η σύνδεση του Μαρκοπούλου Μεσογαίας και του Πόρτο Ράφτη με την αστική συγκοινωνία, υπό την επίβλεψη του ΟΑΣΑ. Ο Νέος Συγκοινωνιακός Χάρτης της Αττικής θέτει ως στόχο την παροχή αστικής συγκοινωνίας σε ολόκληρη την Αττική, καταργώντας διακρίσεις και ανισότητες μεταξύ των πολιτών. Με αποφασιστικότητα συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για βιώσιμες και αξιόπιστες συγκοινωνίες για όλους. Ο Νέος Συγκοινωνιακός Χάρτης θα παρουσιαστεί μέσα από έναν ανοιχτό διάλογο και συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και την κοινωνία των πολιτών!».

Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΑ, Γιώργος Σπηλιόπουλος επεσήμανε «Η ίδρυση της νέας λεωφορειακής γραμμής «Στ. Κορωπί - Μαρκόπουλο», η οποία θα λειτουργεί υπό την επίβλεψη του ΟΑΣΑ, εντάσσεται στο πλαίσιο της κάλυψης των διευρυμένων αναγκών της Αττικής. Στόχος μας είναι να διατυπώσουμε ένα κοινό όραμα για την εξέλιξη των αστικών συγκοινωνιών στην Αττική, με έμφαση στη διαλειτουργικότητα των μέσων και την αποδοτικότερη λειτουργία του συστήματος αστικών συγκοινωνιών. Αυτή την περίοδο, βρίσκεται σε εξέλιξη η εκπόνηση του Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών της Αττικής, το οποίο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός νέου συστήματος μεταφορών, επικεντρωμένου στις δημόσιες μεταφορές για τα επόμενα 20 χρόνια».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

