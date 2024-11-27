Το Όλοι Μαζί Μπορούμε, και φέτος συνεχίζει τη δράση του, αυτή τη φορά, στην ορεινή Ευρυτανία, με έναν ιδιαίτερο σκοπό: να δημιουργήσουμε μια παιδική χαρά στο χωριό των Αγράφων για τα παιδιά της περιοχής.

Το Όλοι Μαζί Μπορούμε, και φέτος συνεχίζει τη δράση του, αυτή τη φορά, στην ορεινή Ευρυτανία, με έναν ιδιαίτερο σκοπό: να δημιουργήσουμε μια παιδική χαρά στο χωριό των Αγράφων για τα παιδιά της περιοχής.

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ένα ασφαλές και χαρούμενο μέρος για παιχνίδι και ψυχαγωγία, δίνοντας σε κάθε παιδί την ευκαιρία να χαμογελάσει.

Καλούμε όλους να συμμετέχουν στην προσπάθεια και να γίνουν μέρος αυτής της όμορφης κίνησης αγάπης και αλληλεγγύης.

Όσοι επιθυμούν να στηρίξουν την προσπάθεια του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ μπορούν να κάνουν την πρόσφορα τους με τους παρακάτω τρόπους:

καλώντας από σταθερό / κινητό, ή στέλνοντας μήνυμά τη λέξη «ΜΑΖΙ», στο 19817,

μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «Με ένα cl1ck μπορείς»,

κάνοντας κατάθεση στο τραπεζικό λογαριασμό του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Δικαιούχος: Κοινωφελής Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αριθμός Λογαριασμού: 104/004492-02

IBAN: GR9101101040000010400449202



Πηγή: skai.gr

