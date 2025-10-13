Κινηματογραφική καταδίωξη σημειώθηκε σήμερα λίγο μετά τη 01.30 τα ξημερώματα στον Κηφισό όταν δύο επιβαίνοντες σε όχημα που είχε κλαπεί νωρίτερα δεν σταμάτησαν σε σήμα αστυνομικών για έλεγχο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν από τις δυο τα ξημερώματα στη λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα προς τη Λαμία στο ύψος των ΚΤΕΛ περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ εντόπισε ένα ΙΧ, το οποίο είχε κλαπεί, λίγες ώρες νωρίτερα από τη Νέα Σμύρνη.

Οι αστυνομικοί αρχικά ακολούθησαν διακριτικά το όχημα. Οι δύο επιβαίνοντες κατευθύνθηκαν προς τη γέφυρα Βρυούλων και στη συνέχεια στην οδό Λάμπρου Κατσώνη στη συμβολή της με την οδό Ευβοίας.

Όταν το αυτοκίνητο έφτασε στην οδό Κωνσταντινουπόλεως, οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα. Ωστόσο, ο οδηγός δεν σταμάτησε, ανέπτυξε ταχύτητα με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη.

Το όχημα κινήθηκε από τη συμβολή των οδών Ευβοίας και Κωνσταντινουπόλεως στη Δημοκρατίας και στη συνέχεια στην οδό Γούναρη. Στη συμβολή με την οδό Μασσαλίας, ο οδηγός και ο συνοδηγός το εγκατέλειψαν και τράπηκαν σε φυγή. Ακολούθησε ανθρωποκυνηγητό στο οποίο συνελήφθη ο οδηγός ηλικίας 25 ετών.

Πηγή: skai.gr

