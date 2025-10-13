Κρήτη: Συνελήφθη 41χρονος που απειλούσε και παρενοχλούσε την πρώην σύντροφό του

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας έλαβε χώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης, με μια 41χρονη να καταθέτει μήνυση στον πρώην σύντροφό της για παρενόχληση.

Συγκεκριμένα ο 41χρονος άνδρας συνελήφθη την Κυριακή στο Ηράκλειο έπειτα από καταγγελία της γυναίκας πως της πετούσε πέτρες στο παράθυρο του μπαλκονιού, ενώ ταυτόχρονα την εξύβριζε και την απειλούσε.

Εκτός από το σπίτι, ο άνδρας την παρενοχλούσε και στη δουλειά της με ύβρεις και απειλές, σύμφωνα με το zarpanews.gr.



Πηγή: skai.gr

