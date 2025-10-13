Για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας τριών κοριτσιών ηλικίας 8 ετών κατηγορείται ένας 69χρονος κάτοικος χωριού στη δυτική πλευρά της Ρόδου. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό φέρεται να εκτυλίχθηκε στο χρονικό διάστημα από τις 4 έως τις 10 Οκτωβρίου.

Τα τρία κορίτσια, πουλούσαν ζωγραφιές στον ηλικιωμένο γείτονά τους, όταν εκείνος σύμφωνα με την καταγγελία προέβη σε πράξεις που προσβάλλουν τη γενετήσια αξιοπρέπειά τους. Οι μητέρες των παιδιών υπέβαλαν καταγγελία το βράδυ της 11ης Οκτωβρίου στο Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού, όπου και σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας

Ο 69χρονος δεν συνελήφθη, καθώς είχε παρέλθει το αυτόφωρο, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, η οποία και χειρίζεται την υπόθεση.

Πηγή: skai.gr

