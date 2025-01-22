Ληστεία σημειώθηκε, αργά χθες το βράδυ, σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών που βρίσκεται στην οδό Δημ. Γούναρη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ένα άτομο, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, απείλησε με μαχαίρι την υπάλληλο του καταστήματος, αρπάζοντας από τα ταμεία το ποσό των 3.000 ευρώ, όπως γνωστοποίησε η αστυνομία.

Στη συνέχεια διέφυγε πεζός και αναζητείται στο πλαίσιο προανάκρισης που διεξάγει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου.

Πηγή: skai.gr

