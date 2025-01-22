Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ληστεία με την απειλή μαχαιριού σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών στη Θεσσαλονίκη

Ένα άτομο, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, απείλησε με μαχαίρι την υπάλληλο του καταστήματος, αρπάζοντας από τα ταμεία το ποσό των €3.000

αστυνομία

Ληστεία σημειώθηκε, αργά χθες το βράδυ, σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών που βρίσκεται στην οδό Δημ. Γούναρη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ένα άτομο, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, απείλησε με μαχαίρι την υπάλληλο του καταστήματος, αρπάζοντας από τα ταμεία το ποσό των 3.000 ευρώ, όπως γνωστοποίησε η αστυνομία.

Στη συνέχεια διέφυγε πεζός και αναζητείται στο πλαίσιο προανάκρισης που διεξάγει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ληστεία Θεσσαλονίκη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark