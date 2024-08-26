Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε πριν λίγη ώρα στο ΚΤΕΛ Κηφισού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες λίγο μετά τις 16:00, ομάδα ατόμων διαπληκτίστηκε με έναν άνδρα πιθανότατα Ρομά τον οποίο ξυλοκόπησαν.

Φεύγοντας από το σημείο άνοιξαν πυρ, πυροβολώντας μια φορά στον αέρα.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στην περιοχή, περισυνέλλεξαν έναν κάλυκα ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

