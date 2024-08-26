Λογαριασμός
Επεισόδιο με πυροβολισμούς στο ΚΤΕΛ Κηφισού - Ένας τραυματίας από ξυλοδαρμό

Ομάδα ατόμων διαπληκτίστηκε με έναν άνδρα τον οποίο ξυλοκόπησαν και στη συνέχεια πυροβόλησαν στον αέρα

Κηφισός

Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε πριν λίγη ώρα στο ΚΤΕΛ  Κηφισού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες λίγο μετά τις 16:00, ομάδα ατόμων διαπληκτίστηκε με έναν άνδρα πιθανότατα Ρομά τον οποίο ξυλοκόπησαν.

Φεύγοντας από το σημείο άνοιξαν πυρ, πυροβολώντας μια φορά στον αέρα. 

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στην περιοχή, περισυνέλλεξαν έναν κάλυκα ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη.

