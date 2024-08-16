Ένας 36χρονος από την Ουκρανία τραυματίστηκε χθες το βράδυ σε επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε στην περιοχή του Καματερού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τα μεσάνυχτα περίοικοι ειδοποίησαν το κέντρο της Άμεσης Δράσης για συμπλοκή μεταξύ περίπου 10 ατόμων έξω από ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και μια καφετέριας, που βρίσκονται επί της λεωφόρου Καματερού.

Όταν έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικές δυνάμεις οι άγνωστοι είχαν διαφύγει, ενώ εντόπισαν έναν κάλυκα, που μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ για περαιτέρω έλεγχο. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι κατά τη συμπλοκή είχαν προκληθεί φθορές στην τζαμαρία της καφετέριας.

Ο 36χρονος Ουκρανός, που τραυματίστηκε από τους πυροβολισμούς, μεταφέρθηκε με ίδια μέσα σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.