Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, την Πέμπτη στην περιοχή της Κηφισιάς, δύο αλλοδαποί από την Γεωργία, ηλικίας 38 και 33 ετών, κατηγορούμενοι για απόπειρα διακεκριμένης κλοπής κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι κατηγορούμενοι τα ξημερώματα της Πέμπτης εισήλθαν σε σπίτι στην Κηφισιά, παραβιάζοντας την μπαλκονόπορτα, με σκοπό να αφαιρέσουν αντικείμενα.

Αστυνομικοί της 'Αμεσης Δράσης, μετά από σήμα του Κέντρου, μετέβησαν άμεσα στο σπίτι όπου εντόπισαν τους κατηγορούμενους, τους ακινητοποίησαν και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων. Μετά από έρευνα στην κατοχή τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, διαρρηκτικά εργαλεία (δύο κατσαβίδια, πένσα και γαλλικό κλειδί) και τέσσερις φακοί.

Από την προανακριτική έρευνα της Αστυνομίας εξιχνιάστηκε επιπλέον απόπειρα κλοπής από οικία στην περιοχή της Κηφισιάς.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

