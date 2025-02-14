Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία ασκήθηκε από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αμαλιάδας σε βάρος του 56χρονου δράστη της δολοφονίας στο Ρουπάκι.

Ο κατηγορούμενος, όπως μεταδίδει το patrisnews παραπέμφθηκε να απολογηθεί ενώπιον της Ανακρίτριας Αμαλιάδας, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για το πρωί της Τρίτης 18 Φεβρουαρίου.

Κατά την έξοδό του από τα δικαστήρια, ο δράστης ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους αν έχει μετανιώσει για τις πράξεις του και απάντησε θετικά, χωρίς να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις.

Την ίδια στιγμή, η ατμόσφαιρα έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Αμαλιάδας ήταν φορτισμένη. Συγγενείς και φίλοι του 56χρονου συγκεντρώθηκαν στον χώρο και εξέφρασαν τη στήριξή τους προς το πρόσωπό του. Πολλοί από αυτούς φώναζαν πως «είναι μαζί του», να «μη φοβάται», ενώ κάποιοι χειροκρότησαν και φώναζαν «αθώος».

Πηγή: skai.gr

