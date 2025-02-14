Μείωση του αριθμού και της έντασης των σεισμών παρατηρήθηκε χθες στη Σαντορίνη και την Αμοργό, σύμφωνα με το Εργαστήριο Σεισμολογίας του ΕΚΠΑ.

Συγκεκριμένα το εργαστήριο κατέγραψε περισσότερους από 100 σεισμούς, εκ των οποίων μόνο δύο με μεγέθη 4 Ρίχτερ και κανέναν πάνω από 4,5 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία καθημερινής ανάλυσης σεισμικών δεδομένων του Εργαστηρίου, οι δύο ισχυρότεροι σεισμοί, με μέγεθος 4.4, εκδηλώθηκαν στις 17:40:09 και 17:42:22 (τοπική ώρα).

Όπως αναφέρεται στη σημερινή ανακοίνωση της Διεπιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων του ΕΚΠΑ, η κατανομή των επικέντρων περιορίζεται κυρίως σε μια περιοχή μήκους 10-12 km νοτιοδυτικά της Ανύδρου, όπου έχουν εντοπιστεί και οι ισχυρότεροι σεισμοί. «Κατά την 13η Φεβρουαρίου δεν παρατηρήθηκαν εξάρσεις συνεχούς μικροσεισμικότητας, διάρκειας ~1-2 ωρών, οι οποίες εμφανίζονταν συχνά όλο το προηγούμενο διάστημα. Παρατηρείται γενικά πτώση του αριθμού και του μεγέθους των σεισμών», αναφέρεται.

Σημειώνεται ότι από την έναρξη της σεισμικής δραστηριότητας στη ζώνη Σαντορίνης-Αμοργού στις 26 Ιανουαρίου έως και τις 12 Φεβρουαρίου 2025, το Εργαστήριο Σεισμολογίας (ΕΣ) του ΕΚΠΑ (http://dggsl.geol.uoa.gr/) έχει ανιχνεύσει και εντοπίσει συνολικά πάνω από 17.500 επιλεγμένους σεισμούς με μεθόδους μηχανικής μάθησης (τεχνητής νοημοσύνης), εκ των οποίων άνω των 15.400 με μεγέθη Μ³1.0. Στις 12 Φεβρουαρίου καταγράφηκαν πάνω από 1.000 σεισμοί, με ~190 να έχουν μέγεθος Μ³2.5, 16 σεισμούς με Μ³4.0, και 5 σεισμούς με Μ³4.5, με τον μεγαλύτερο σεισμό να έχει μέγεθος 5.0.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.