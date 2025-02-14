Γυναικοκτονία στην Κοζάνη: Ισόβια στον 49χρονο συζυγοκτόνο για τη δολοφονία της Ανθής

Ποινή ισόβιας κάθειρξης, χωρίς κανένα ελαφρυντικό, επέβαλλε σήμερα το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Κοζάνης, στον 49χρονο συζυγοκτόνο για τη δολοφονία της 37χρονης γυναίκας του τον Ιανουάριο του 2016 στο Βελβεντό Κοζάνης.

Ειδικότερα, το δικαστήριο υιοθέτησε ομόφωνα την Εισαγγελική πρόταση «της Ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση» και καταδίκασε τον δράστη του εγκλήματος. Το δικαστήριο απέρριψε ομόφωνα το αίτημα των ελαφρυντικών που επικαλέστηκε η υπεράσπιση του κατηγορουμένου, όπως της σύννομης ζωής, της μεταμέλειας, της καλής συμπεριφοράς μετά την τέλεση της πράξης και της πρόκλησης από το θύμα ενώ στη συνέχεια απέρριψε επίσης ομόφωνα «τη μετατροπή της ισόβιας κάθειρξης σε ποινή 10 ετών» που ζήτησε η υπεράσπιση. Με την τελική ανάγνωση της ποινής από την πρόεδρο του δικαστηρίου οι συγγενείς της 37χρονης ξέσπασαν με οργή κατά του κατηγορουμένου και χρειάστηκε παρέμβαση των ανδρών της ΟΠΚΕ για να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Το χρονικό της γυναικοκτονίας

Κατά την απολογία του ο κατηγορούμενος ανέφερε ότι έχει μετανιώσει ειλικρινά για αυτό που έκανε, ενώ ζήτησε συγγνώμη από τη μητέρα της αδικοχαμένης γυναίκας. Περιέγραψε το σκηνικό του φόνου λέγοντας: «η σύζυγός μου δήλωσε ότι θέλει να χωρίσει και να πάρει και τα παιδιά στην Αθήνα. Μου είπε ότι η απόφαση της είναι οριστική και το ενδεχόμενο να χάσω τα παιδιά μου με εξόργισε». Στο δικαστήριο δήλωσε ότι είπε στη σύζυγό του πως γνωρίζει όλα τα μηνύματα που αντάλλασσε στο κινητό της με τον παλιό της ερωτικό σύντροφο, ανέφερε ότι θόλωσε το μυαλό του όταν η γυναίκα του τον χτύπησε στο πρόσωπο και τότε την κτύπησε και αυτός και στη συνέχεια για να μην ακούνε τα παιδιά τις φωνές της έκλεισε το στόμα και τη μύτη. Η πρόεδρος του Μικτού Ορκωτού Εφετείου αλλά και ο Εισαγγελέας της έδρας κατ' επανάληψη ρώτησαν τον κατηγορούμενο, αν, στα 15 λεπτά που διήρκησε η πάλη μέχρι να ξεψυχήσει η γυναίκα του, ο ίδιος αναρωτήθηκε τι κάνει και εάν πέρασε από το μυαλό του η σκέψη να σταματήσει. Ο κατηγορούμενος δήλωσε ότι δεν είχε την ψυχική ηρεμία να σκεφθεί εκείνη την ώρα και ότι όλα έγιναν πολύ γρήγορα.

Κανένα ελαφρυντικό για τον κατηγορούμενο

Ο Εισαγγελέας της έδρας στην αγόρευσή του υποστήριξε ότι «ο δόλος περιλαμβάνει τη γνώση της πράξης» και ότι ο κατηγορούμενος «είχε γνώση των πράξεων του όχι μόνο την ώρα που τελούσε το έγκλημα αλλά και στη συνέχεια όταν προσπάθησε να το αποκρύψει, θάβοντας το σώμα της στο χωράφι, εξαφανίζοντας τα ρούχα της, οργώνοντας το κτήμα και προσπαθώντας να παραπλανήσει τις αστυνομικές αρχές δηλώνοντας την εξαφάνισή της». Ο Εισαγγελέας ζήτησε από το δικαστήριο να κηρυχθεί ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Η Πολιτική Αγωγή συμφώνησε με την Εισαγγελική επιχειρηματολογία, τόνισε ότι ο βρασμός ψυχής που ισχυρίζεται ο κατηγορούμενος δεν ευσταθεί και ανέγνωσε τη λεπτομερή κατάθεση του δράστη στις αστυνομικές αρχές όπου περιγράφει με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες το έγκλημα αλλά και τις τελευταίες στιγμές της συζύγου του. «Ουδείς που τελεί εν βρασμώ ψυχής δεν θυμάται τέτοιες λεπτομέρειες του εγκλήματος που περιέγραψε ο κατηγορούμενος στην αστυνομία» είπε και πρόσθεσε: «η συγνώμη του δράστη που ακούστηκε σήμερα στο δικαστήριο θα είχε νόημα και ουσία εάν εκφραζόταν και με πράξεις αμέσως μετά την εγκληματική του ενέργεια κάτι που δεν είδαμε στα αποδεικτικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν».

Η υπεράσπιση του κατηγορουμένου προσπάθησε να δημιουργήσει ρωγμές ως προς την εδραιωμένη και στοιχειωθετημένη Πρωτόδικη απόφαση τέλεσης του εγκλήματος σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ισχυριζόμενη ότι «ουδείς αποφασίζει να σκοτώσει μέσα στο σπίτι του και μάλιστα όταν στο δίπλα δωμάτιο βρίσκονται τα παιδιά του» και ότι το έγκλημα «ήταν αποτέλεσμα μιας αρχικής φιλονικίας που οδήγησε τα πράγματα σε κατάσταση έκρηξης για να επέλθει η καταδικαστέα πράξη». Τέλος, ζήτησε από το δικαστήριο να αναγνωρίσει στον κατηγορούμενο αυτά τα χαρακτηριστικά της πράξης.

