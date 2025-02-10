Τάκης Οικονομόπουλος: Το «πουλί», ο επί 13 χρόνια τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, ο θρυλικός γκολκίπερ του Γουέμπλεϊ

Γνωστός με την προσωνυμία «Πουλί», ο Τάκης Οικονομόπουλος, ο επί 13 χρόνια τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, με τον οποίο κέρδισε 5 Πρωταθλήματα και 2 κύπελλα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 χρονών.

Γεννημένος στις 19 Οκτωβρίου 1943, ο Έλληνας πρώην διεθνής τερματοφύλακας ποδοσφαίρου, υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες τερματοφύλακες διαχρονικά.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS) τον επέλεξε στην καλύτερη 11άδα όλων των εποχών του ελληνικού ποδοσφαίρου το 2021. Έχει μείνει γνωστός με την προσωνυμία "Πουλί", λόγω των εντυπωσιακών του εκτινάξεων. Διαθέτοντας καλλιτεχνικό ταλέντο, τα τελευταία χρόνια έχει διακριθεί σαν ζωγράφος, συμμετέχοντας μάλιστα σε αρκετές εκθέσεις.

Τα πρώτα βήματα στις αλάνες της Καλλιθέας

Η δεκαετία του ’50 βρήκε τον Τάκη Οικονομόπουλο να παίζει ποδόσφαιρο στις αλάνες της Καλλιθέας. Στην ηλικία των 13 επιχείρησε να ενταχθεί στους νεαρούς του Παναθηναϊκού όπου υπεύθυνος ήταν ο παλαίμαχος Αντώνης Μηγιάκης, αλλά η δοκιμή δεν ήταν επιτυχής. Στα 15 του, το 1959, υπέγραψε το πρώτο του δελτίο με τον τοπικό σύλλογο ΑΕ Καλλιθέας που τότε αγωνιζόταν στην πέμπτη κατηγορία της ΕΠΣ Αθηνών, μετά από εισήγηση του πρώην παίκτη του Εσπέρου, Γιάννη Φύσσα. Μέσα σε λίγους μήνες όμως βρέθηκε να αποτελεί μέλος ομάδας Α΄ Εθνικής, η οποία άνοιγε τις πύλες της για πρώτη φορά τη σεζόν 1959-60. Και η ομάδα αυτή θα ήταν ο πανίσχυρος τότε Απόλλων Σμύρνης.

Τα χρόνια στον Παναθηναϊκό - Ο θρυλικός γκολκίπερ του Γουέμπλεϊ

Το 1962 πήγε στην Προοδευτική ως έμψυχο αντάλλαγμα για τη μεταγραφή του Γιάννη Βαραμέντη στον Απόλλωνα Αθηνών και το 1963 στον Παναθηναϊκό, όπου επί 13 συνεχή έτη υπήρξε ο βασικός του τερματοφύλακας. Το 1965 έκανε ένα μεγάλο ρεκόρ, διατηρώντας την εστία του ανέπαφη για 1.088 αγωνιστικά λεπτά, από τις 17 Ιανουαρίου μέχρι και τις 27 Μαΐου.

Σε μια προπόνηση του Απόλλωνα στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης που προπονούνταν και η ΑΕ Καλλιθέας, ο δεινός επιθετικός Αριστείδης Καμάρας της Ελαφράς Ταξιαρχίας επιχείρησε ένα σουτ προθέρμανσης προς την εστία του Οικονομόπουλου. Υπό φυσιολογικές συνθήκες θα κατέληγε στο πάνω-δεξια μέρος των διχτυών, όμως με μια εντυπωσιακή εκτίναξη το «πουλί» του ελληνικού ποδοσφαίρου το εξουδετέρωσε. Αυτό ήταν. Ο Καμάρας τον πρότεινε στον Γιουγκοσλάβο προπονητή Κίριλ Σιμονόφσκι και ο Απόλλωνας με συνοπτικές διαδικασίες τον απέκτησε με το ποσό των 5.000 δραχμών. Έτσι ο Οικονομόπουλος θα ξεκινούσε τη σεζόν 1959-60 συμπαίκτης με ονόματα όπως ο διεθνής Γιάννης Χολέβας, τα αδέλφια Γιώργος και Αριστείδης Καμάρας και ως αναπληρωματικός του πρώην τερματοφύλακα της Εθνικής Ελλάδας, Στάθη Τσανακτσή.

Στα τρία χρόνια που ακολούθησαν συνέλλεξε πολύτιμες εμπειρίες όντας μέλος μίας ομάδας που τερμάτιζε πάντα στην πρώτη πεντάδα του πρωταθλήματος. Την περίοδο 1961-62 ο Απόλλων κατετάγη τρίτος (το κύπελλο ΟΥΕΦΑ δεν είχε ιδρυθεί ακόμη) με τον Οικονομόπουλο όμως να έχει περιορισμένο χρόνο συμμετοχής. Έτσι το καλοκαίρι του 1962 συμπεριλήφθηκε μεταξύ των ανταλλαγμάτων της μεταγραφής του Γιαννη Βερεμέντη από την Προοδευτική. Και πάλι όμως δεν αποτελούσε βασική επιλογή του προπονητή Πέτρου Χριστοφίδη, κάτι όμως που θα άλλαζε με την έλευση του θρύλου του Παναθηναϊκού Αντώνη Μηγιάκη.

Ο Μηγιάκης του έδωσε τα γάντια του βασικού στην αναμέτρηση με τον Πανιώνιο στην κοινή τους έδρα στο Φάληρο και το «πουλί» κράτησε το μηδέν στην εστία του βοηθώντας τους «βυσσινί» να πάρουν τη νίκη (0-1). Αν και η Προοδευτική δεν μπόρεσε να αποφύγει τον υποβιβασμό το 1963 (έχασε την παραμονή στην τετραπλή ισοβαθμία με Παναιγιάλειο, Απόλλωνα Καλαμαριάς και Άρη), οι εντυπωσιακές εμφανίσεις του Οικονομοπουλου θα προκαλούσαν το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού.

Τάκης Οικονομόπουλος και Μίμης Δομάζος

Ο Ούγγρος τεχνικός Αντράς Ντόλγκος των ερυθρόλευκων τον ήθελε στον Πειραιά καθώς τον γνώριζε από τη θητεία του στον Απόλλωνα, όμως ο Οικονομόπουλος ήταν αρνητικός, επιθυμούσε μεταγραφή στην ομάδα που υποστήριζε από μικρός: τον Παναθηναϊκό. Και η άρνησή του τον οδήγησε σύντομα στο «τριφύλλι». Ο προπονητής των πρασίνων, Στέφαν Μπόμπεκ, ζήτησε από τη διοίκηση του Παναθηναϊκού να τον υπογράψει μετά από ένα φιλικό με την Προοδευτική. Ο σύλλογος του Κορυδαλλού εισέπραξε 130.000 δραχμές και ο Τάκης Οικονομόπουλος αγωνίστηκε με το σήμα του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 13 χρόνια κερδίζοντας 5 πρωταθλήματα, 2 κύπελλα ενώ ξεκίνησε βασικός και στον τελικό του 1971 στο «Γουέμπλεϊ» κόντρα στον Άγιαξ του Γιόχαν Κρόιφ. Ακολούθησε μια χρονιά στην Παναχαΐκή και δύο στον Απόλλωνα όπου έκλεισε την καριέρα του το 1979. Φόρεσε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας 25 φορές.

Το ντεμπούτο του με την Ελλάδα πραγματοποιήθηκε στις 3 Οκτωβρίου 1965 στην εντός έδρας αναμέτρηση εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης για τα προκριματικά του Μουντιάλ 1966. Αγωνίστηκε συνολικά 25 φορές με το εθνόσημο, από το 1965 έως το 1974.

Έσπασε ρεκόρ 51 ετών

Έπρεπε να περάσει μισός αιώνας για να καταρριφθεί το «στοιχειωμένο» ρεκόρ του Σκωτσέζου τερματοφύλακα Τσαρλς Σο από το 1914. Τότε, το «νούμερο ένα» της Σελτίκ κράτησε ανέπαφη την εστία του για 1010 λεπτά στην Α΄ κατηγορία της Σκωτίας βοηθώντας τους «καθολικούς» να κατακτήσουν τον τίτλο. 51 ολόκληρα χρόνια μετά το ρεκόρ θα άλλαζε χέρια (και γάντια) και μάλιστα θα περνούσε σε ελληνικά. Τη σεζόν 1964-65 ο Τάκης Οικονομόπουλος, στη δεύτερη χρονιά του στον Παναθηναϊκό, «κατέβασε ρολά» για 1088 αγωνιστικά λεπτά και αναπόφευκτα η ομάδα του Κροάτη Στέφαν Μπόμπεκ διατήρησε τα σκήπτρα της στο ελληνικό πρωτάθλημα σε βάρος της ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός εκείνη τη σεζόν είχε δεχθεί συνολικά 19 γκολ, κανένα όμως από τις 17 Ιανουαρίου 1965 και μέχρι τη λήξη της περιόδου στις 27 Μαΐου.

Η πορεία του ως προπονητής

Με την αποχώρησή του από την ενεργό δράση ανέλαβε προπονητής τερματοφυλάκων στον Παναθηναϊκό από το 1979 μέχρι το 2006. Το 2002 ανέλαβε προσωρινά για λίγους αγώνες προπονητής του Παναθηναϊκού, αντικαθιστώντας τον Σέρχιο Μαρκαριάν. Το 2017, ανέλαβε πρόεδρος του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, ως επικεφαλής της διοίκησης που όρισε το Πρωτοδικείο Αθηνών.

Ως προπονητής τερματοφυλάκων του Παναθηναϊκού από το 1979 έως το 2006 ανέδειξε τον Αντώνη Νικοπολιδη, ενώ παράλληλα ασχολήθηκε και με την άλλη μεγάλη του αγάπη, τη ζωγραφική, συμμετέχοντας σε διεθνείς εκθέσεις. Το 2017 διετέλεσε προσωρινός πρόεδρος του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού και το 2021 η IFFHS τον επέλεξε ως τον κορυφαίο Έλληνα τερματοφύλακα όλων των εποχών. Το ρεκόρ του καταρρίφθηκε από τον Ουκρανό τερματοφύλακα της Δυναμό Κιέβου, Βίκτωρ Μπανίκοφ το 1968.

Πηγή: Wikipedia, limassoltoday.com

