Καταγγελίες στον ΣΚΑΪ: Τι θα γίνει με τα αναδρομικά 360.000 συνταξιούχων

Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στον ΣΚΑΪ κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήματα, για τα αναδρομικά 360.000 συνταξιούχων, μετά τη διχογνωμία δύο ανώτατων δικαστηρίων αναφορικά με τη συνταγματικότητα των περικοπών.

Σύμφωνα με την υπουργό το ΣτΕ το 2015 είχε αποφανθεί ότι ήταν αντισυνταγματικές κάποιες περικοπές συντάξεων. Επίσης υπάρχει μεταγενέστερη απόφαση του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την οποία οι περικοπές ήταν συνταγματικές. Χτες το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, για τις δύο διαφορετικές αποφάσεις των δικαστηρίων, είπε ότι δεν είναι αρμόδιο για να ξεκαθαρίσει το ζήτημα, γιατί δεν υπάρχει διαφορετική κρίση επί του ίδιου ζητήματος.

Και αυτό, όπως εξήγησε η κ. Κεραμέως, το ΣτΕ αποφάνθηκε επί περικοπών που αφορά στα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία ενώ ο Αρειος Πάγος επί του ταμείου της Τραπέζης της Ελλάδος, που είναι ΝΠΙΔ. «Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν μπορεί να ερμηνεύσει αυτή τη διχογνωμία, γιατί τα δικαστήρια έχουν αποφανθεί επί διαφορετικών ζητημάτων».

Πηγή: skai.gr

