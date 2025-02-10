Τάκης Οικονομόπουλος: Πέθανε ο παλαίμαχος τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού

Μετά τον Μίμη Δομάζο, το ελληνικό ποδόσφαιρο και ο Παναθηναϊκός θρηνούν μια ακόμα μεγάλη απώλεια. Πέθανε το βράδυ της Δευτέρας, σε ηλικία 81 ετών, ο παλαίμαχος τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού Τάκης Οικονομόπουλος. Έμεινε γνωστός με το προσωνύμιο "Πουλί", λόγω των εντυπωσιακών του εκτινάξεων.



Ο αγαπημένος, και κορυφαίος, παλαίμαχος τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, είχε διακομιστεί στη ΜΕΘ του Ερυθρού Σταυρού στις αρχές του μήνα, με εκτεταμένη εγκεφαλική αιμορραγία.

Εμφανίστηκε δημόσια για τελευταία φορά στις 27 Ιανουαρίου, κατά το λαϊκό προσκύνημα της σορού του συμπαίκτη του στο "τριφύλλι" Μίμη Δομάζου στη Μητρόπολη Αθηνών. Δομάζος και Οικονομόπουλος ήταν εκ των πρωταγωνιστών του Παναθηναϊκού στην εποποιία του Γουέμπλεϊ το 1971.

Ο Τάκης (Παναγιώτης) Οικονομόπουλος (19 Οκτωβρίου 1943) υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες τερματοφύλακες. Η Διεθνής Ομοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS) τον επέλεξε στην καλύτερη 11άδα όλων των εποχών του ελληνικού ποδοσφαίρου το 2021.

Καριέρα

Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από τις αλάνες και το 1959 εντάχθηκε στην Αθλητική Ένωση Καλλιθέας. Εκεί παρέμεινε μερικούς μόλις μήνες, όταν στην ηλικία των 16 ετών πήρε μεταγραφή στον Απόλλων Αθηνών, όπου τον απέκτησε με το ποσό των 5.000 δραχμών, μετά από προτροπή του Αριστείδη Καμάρα.



Το 1962 πήγε στην Προοδευτική ως έμψυχο αντάλλαγμα για τη μεταγραφή του Γιάννη Βαραμέντη στον Απόλλωνα Αθηνών και το 1963 στον Παναθηναϊκό, όπου επί 13 συνεχή έτη υπήρξε ο βασικός του τερματοφύλακας. Το 1965 έκανε ένα μεγάλο ρεκόρ, διατηρώντας την εστία του ανέπαφη για 1.088 αγωνιστικά λεπτά, από τις 17 Ιανουαρίου μέχρι και τις 27 Μαΐου.



Το 1976 μετακόμισε στην Πάτρα για την Παναχαϊκή, με τα χρώματα της οποίας αγωνίστηκε έναν χρόνο, σημειώνοντας 25 συμμετοχές.



Το 1977 επέστρεψε στον Απόλλωνα Αθηνών, με τη φανέλα του οποίου έκλεισε την καριέρα του το 1979.

Εθνική

Το ντεμπούτο του με την Ελλάδα πραγματοποιήθηκε στις 3 Οκτωβρίου 1965 στην εντός έδρας αναμέτρηση εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης για τα προκριματικά του Μουντιάλ 1966. Αγωνίστηκε συνολικά 25 φορές με το εθνόσημο, από το 1965 έως το 1974.

Τίτλοι - Διακρίσεις

5 Πρωταθλήματα Ελλάδος: 1964, 1965, 1969, 1970, 1972

2 Κύπελλα Ελλάδος: 1967, 1969

Φιναλίστ Κυπέλλου Πρωταθλητριών: 1971

Φιναλίστ Διηπειρωτικού Κυπέλλου: 1971

Μετά το ποδόσφαιρο

Με την αποχώρησή του από την ενεργό δράση ανέλαβε προπονητής τερματοφυλάκων στον Παναθηναϊκό από το 1979 μέχρι το 2006. Το 2002 ανέλαβε προσωρινά για λίγους αγώνες προπονητής του Παναθηναϊκού, αντικαθιστώντας τον Σέρχιο Μαρκαριάν. Το 2017, ανέλαβε πρόεδρος του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, ως επικεφαλής της διοίκησης που όρισε το Πρωτοδικείο Αθηνών.

