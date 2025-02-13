Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην Αγία Βαρβάρα για ναρκωτικά - 8 συλλήψεις

Στοχευμένη επιχειρησιακή δράση με σκοπό την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, οργανώθηκε και υλοποιήθηκε την Τρίτη (11/2) από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος

Κατά την επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή του Τμήματος Επιχειρησιακών Δράσεων της Δ.Α.Ο.Ε. και ειδικά εκπαιδευμένου αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, συνελήφθησαν συνολικά 8 άντρες για -κατά περίπτωση- κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, από την ανάλυση των οποίων προέκυψε η δράση ατόμων, τα οποία κατόπιν προσυνεννοημένων συναντήσεων διακινούσαν κάνναβη και κοκαΐνη στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Μάλιστα, κατά την επιχείρηση, σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν 4 άτομα, τα οποία προηγουμένως είχαν προμηθευτεί ναρκωτικές ουσίες από σπίτια όπου γινόταν διακίνηση.

Ακολούθως συνελήφθησαν τέσσερα άτομα - προμηθευτές, ενώ από τις έρευνες στα σπίτια τους, βρέθηκαν επιπλέον ποσότητες κάνναβης, κοκαΐνης και βραστής κοκαΐνης, τις οποίες κατείχαν με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

72,2 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

0,5 γραμμάρια κοκαΐνης,

0,4 γραμμάρια βραστής κοκαΐνης,

356 ευρώ,

κινητό,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και

πλήρες σύστημα καταγραφής εικόνας, αποτελούμενο από 4 κάμερες ασφαλείας, καταγραφικό μηχάνημα και τηλεόραση.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι κατά περίπτωση, έχουν απασχολήσει τις Αρχές για παρόμοια και άλλα αδικήματα, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.