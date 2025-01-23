«Δεν είναι αιτών άσυλο» αναφέρουν πληροφορίες από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, αναφορικά με τον φερόμενο δράστη του εγκλήματος που διαπράχθηκε σε υποκατάστημα του ΟΠΑΠ στο Παλαιό Φάληρο.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, απώλεσε την ιδιότητα αυτή στις 22/10/2024, όταν και το αίτημά του απορρίφθηκε τελεσίδικα στο β' βαθμό.

Νωρίτερα, και συγκεκριμένα στις 5/6/2024, η αίτησή του είχε κριθεί ως αβάσιμη και απορρίφθηκε σε πρώτο βαθμό από την Αρμόδια Αρχή Παραλαβής, την Υπηρεσία Ασύλου του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Ο εν λόγω εισήλθε παράτυπα στη χώρα και υπέβαλε το αίτημά του στο κέντρο κράτησης της Αμυγδαλέζας, όπου είχε τεθεί σε διοικητική κράτηση, επισημαίνουν οι ίδιες πηγές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.