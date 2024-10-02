Κέρκυρα: Στη φυλακή η 49χρονη που κατηγορείται για δολοφονία του συζύγου της

Προφυλακιστέα κρίθηκε με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα η 49χρονη, που τα ξημερώματα του Σαββάτου τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τον 68χρονο σύζυγό της.

Η απολογία της 49χρονης διήρκεσε για πάνω από 4 ώρες, με την ίδια να ισχυρίζεται ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον σύζυγο της αλλά βρίσκονταν σε νόμιμη άμυνα.

Όπως υποστήριξε, το βράδυ εκείνο δέχτηκε βίαιη επίθεση από τον 68χρονο και τον μαχαίρωσε στην προσπάθειά της να σώζει τη ζωή της.

Τραγικό πρόσωπο η 11χρόνη κόρη του ζευγαριού που φιλοξενείται σε φιλική οικογένεια, ενώ παρακολουθείται καθημερινά από παιδοψυχολόγο.

Υπενθυμίζεται ότι ο εισαγγελέας, στον οποίο οδηγήθηκε την Κυριακή η 49χρονη, άσκησε δίωξη σε βάρος της για ανθρωποκτονία από πρόθεση με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία και οπλοχρησία.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Κέρκυρα, 28 Σεπτεμβρίου 2024

Συνελήφθη 49χρονη αλλοδαπή κατηγορούμενη για ανθρωποκτονία του 68χρονου συζύγου της

Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Κέρκυρας, εξιχνιάστηκε ανθρωποκτονία που τελέστηκε, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (28.09. 2024), στο Πέραμα Κέρκυρας, σε βάρος 68χρονου ημεδαπού.

Για την υπόθεση συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, η 49χρονη σύζυγος του ημεδαπού, η οποία ομολόγησε την πράξη της και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ενδοοικογενειακής βίας.

Κατά τις έρευνες της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Κέρκυρας, κατασχέθηκε μαχαίρι, το οποίο θα αποσταλεί για εργαστηριακή εξέταση.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.